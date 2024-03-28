Боя Усик - Фьюри может не быть: в команде украинца рассказали, почему

Фьюри четыре раза подряд снимался с поединка

Долгожданный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем поясов IBF, IBO, WBA, WBO Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри может не состояться. По крайней мере, так считают в команде украинского боксера.

Как заявил промоутер нашего чемпиона Александр Красюк, у него нет доверя к "Цыганскому королю", пишет BoxingNews24. На данный момент оба боксера ведут подготовку к очному поединку, который запланирован на 18 мая.

Изначально бой планировали провести в 2023 году, потом появилась официальная дата — 17 февраля, но и во второй раз британец "слился". Красюк же в беседе с журналистами напомнил, что Фьюри уже четыре раза подряд снимался с поединков.

"У меня нет никаких гарантий, что первый бой когда-нибудь состоится. Тайсон Фьюри уже четыре раза подряд снимался с поединка.

Мы даже решили прекратить все шутки и критику в адрес Фьюри, чтобы поддержать его уверенность в себе. Так что если мы еще что-то можем сделать, чтобы помочь ему выйти на ринг с Усиком, мы готовы это сделать", – сказал промоутер.

Официальный промо-ролик боя

Ранее "Телеграф" писал о том, что из-за предстоящего боя Усик — Фьюри наметился раскол в мировом боксе.