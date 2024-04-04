Ломаченко и Камбосос соберут аншлаг в Австралии

Титульный бой в Перте пройдет при полных трибунах

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF и за титул чемпиона мира по версии IBO в лёгком весе между украинцем Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом из Австралии пройдет в Перте при полных трибунах. Поединок вызвал большой ажиотаж в Австралии.

"Билеты заканчиваются", — написано в посте на странице TopRank в социальной сети X под официальным постером боя Ломаченко — Камбосос. Титульный бой состоится 12 мая.

Ломаченко провел 20 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 17 побед при 3 поражениях. При этом, дважды он проигрывал в боях за титул абсолютного чемпиона мира — американцам Теофимо Лопесу и Девину Хейни.

Постер боя Ломаченко - Камбосос

Кроме того, Top Rank в ночь на четверг презентовал красочный постер боя Денис Беринчик — Эмануэль Наваррете. Чемпион WBO International в легком весе Беринчик выйдет в ринг против действующего чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Наваррете.На кону поединка будет стоять пояс чемпиона мира в легком весе.

Постер боя Беринчик - Наваррете

Бой Беринчик — Наваррете пройдет 18 мая в Сан-Диего, США. В этот же день в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Алксандр Усик проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с Тайсоном Фьюри.