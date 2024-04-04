Ломаченко та Камбосос зберуть аншлаг в Австралії

Титульний бій у Перті пройде за повних трибун

Бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF та за титул чемпіона світу за версією IBO у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом з Австралії пройде у Перті за повних трибун. Поєдинок викликав великий ажіотаж у Австралії.

"Квитки закінчуються", — написано в пості на сторінці TopRank у соціальній мережі X під офіційним постером бою Ломаченко — Камбосос. Титульний бій відбудеться 12 травня.

Ломаченко провів 20 боїв на професійному рингу, у яких здобув 17 перемог за 3 поразок. При цьому двічі він програвав у боях за титул абсолютного чемпіона світу — американцям Теофімо Лопесу та Девіну Хейні.

Постер бою Ломаченко — Камбосос

Крім того, Top Rank у ніч на четвер презентував барвистий постер бою Денис Берінчик — Емануель Наваррете. Чемпіон WBO International у легкій вазі Берінчик вийде у ринг проти чинного чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Наваррете. На кону поєдинку стоятиме пояс чемпіона світу у легкій вазі.

Постер бою Берінчик — Наваррете

Бій Берінчик — Наваррете пройде 18 травня у Сан-Дієго, США. Цього ж дня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) Олександр Усик проведе бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі з Тайсоном Ф’юрі.