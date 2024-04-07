"На победе NAVI пропиарились все": в украинском киберспорте прогремел громкий скандал

Украинских киберспорстменов не выпустили из страны, хотя чиновники из Федерации без проблем путешествуют по миру

Украинский киберспортивный клуб Monte пропустит турнир IEM Chengdu по CS2 с призовым фондом в $250 000. Власти не выпустили киберспортсменов на престижный турнир за границей из-за ограничений, связанных с военным положением.

Об этом сообщила пресс-служба украинского коллектива в Instagram. По информации источника, кибератлеты не сумели пересечь границу Украины.

"К сожалению, несмотря на все наши усилия, мы не смогли пересечь границу Украины. Мы сделали все, что могли, чтобы сыграть на турнире. Надеемся, что в следующий раз нам удастся достойно представить Украину на международной арене", – сообщил клуб.

По информации организаторов крупного турнира Monte заменит китайский коллектив Steel Helmet. Соревнования пройдут с 8 по 14 апреля в Китае.

Добавим, что совсем недавно украинская организация NAVI выиграла первый мэйджор по CS2. После этого команду принялись поздравлять украинские политики, включая главу Офиса президента Андрея Ермака.

Украинский комментатор Виталий Волочай на своем telegram-канале прокомментировал решение властей не пустить команду на международный турнир. Виталий с иронией отметил пользу украинских чиновников из Федерации киберспорта Украины, которые без проблем пересекают границу.

"Настоящую пользу нужно приносить.

Как, например, председатель правления Федерации киберспорта Украины Иван Данишевский, приносящий пользу в Нью-Йорке, Польше, Италии и других странах.

Как Денис Давыдов – (тренер) председатель Комиссии НОК Украины по киберспорту. Как Эдуард Анохин, операционный директор Федерации киберспорта. У них нет проблем с выездом.

И это верно. Они приносят пользу украинскому киберспорту, не то что какие-то там Monte", – написал Волочай.

В сети также раскритиковали власти, которые не выпустили украинский коллектив на международный турнир. Пользователи пошутили, что киберспортсменам стоит уйти в футбол, ведь футболисты беспрепятственно пересекают границу, либо — в стенд-ап. Один из пользователей отметил, что украинские чиновники пропиарились на победе NAVI, после чего забыли про киберспорт.

Справка: Monte — украинская киберспортивная организация. Название команды происходит из города в Черкасской области под названием Монастырище. Организация регулярно поддерживает ЗСУ донатами, проводит сборы на ЗСУ у себя в соцсетях, а украинские игроки команды говорят о войне на международной арене. На своей первой форме они по своей инициативе разместили QR-код, который вел на благотворительную платформу United24, созданную для поддержки Украины.

Напомним, команда NAVI заработала за триумф в Копенгагене 500 тыс. долларов. К слову, в 2021 году украинская команда победила на чемпионате мира по CS:GO. В России назвали эту победу своей, ведь в составе NAVI на тот момент выступало несколько россиян.