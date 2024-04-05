"Это закаливает": в РФ призвали бить детей палками, чтобы вырастить чемпионов

Бывший спортсмен рассказал о прогрессе дочерей после подобных тренировок

Бывший советский вратарь, выступавший за "Спартак" (Москва) и "Севилью", Ринат Дасаев заявил, что современные тренеры относятся к детям слишком мягко. Именитый голкипер считает, что с детьми-спортсменами нужно обращаться жестко, как относились к нему.

Соответствующий комментарий Дасаева приводит Sports.ru. Экс-футболист признался, что его дочерей били палками на тренировке, и это дало результат — обе достигли высот в своих дисциплинах.

– Вы несколько раз сказали про трудолюбие. Считаете, современные дети более расслабленные?

– Это то, к чему я веду. Вот многие говорят: время поменялось. Да не время поменялось – мы поменялись. Родители, тренеры. Мы все хотим угождать детям. Из-за этого они становятся тепличными. Не хотят это, не хотят то. Отбыл номер на тренировке – и ушел. С ними надо жестко, как со мной было.

Мои дочки занимались художественной гимнастикой: через слезы, на них орали, палками били. Но они достигли: [старшая дочь от второго брака] Беатрис выиграла чемпионат страны, чемпионаты мира и Европы по аэробике. Младшая, Алия, пошла в танцы, рок-н-ролл, тоже много всего выиграла.

– Вы сказали, как дочек били палками в гимнастике. Это не ломает детей?

– Ломает?! А почему они тогда становятся чемпионами мира, чемпионами Европы? Это закаливает, а не ломает.

Напомним, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отказалась выступать на международной арене согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета. Функционер отметила, что РФ отомстит Западу за "унижения" на спортивной арене.