"На перемозі NAVI пропіарилися всі": в українському кіберспорті пролунав гучний скандал

Українських кіберспорстменів не випустили з країни, хоча чиновники з Федерації без проблем мандрують по світу

Український кіберспортивний клуб Monte пропустить турнір IEM Chengdu з CS2 із призовим фондом у $250 000. Влада не випустила кіберспортсменів на престижний турнір за кордоном через обмеження, пов’язані з військовим станом.

Про це повідомила пресслужба українського колективу в Instagram. За інформацією джерела, кібератлети не зуміли перетнути кордон України.

"На жаль, не дивлячись на всі наші зусилля, ми не змогли перетнути кордон України. Ми зробили все, що могли, аби зіграти на турнірі. Сподіваємось, що наступного разу нам вдасться гідно представити Україну на міжнародній арені", – повідомив клуб.

За інформацією організаторів великого турніру, Monte замінить китайський колектив Steel Helmet. Змагання відбудуться з 8 по 14 квітня у Китаї.

Додамо, що зовсім недавно українська організація NAVI виграла перший мейджор із CS2. Після цього команду почали вітати українські політики, включаючи голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Український коментатор Віталій Волочай на своєму telegram-каналі прокоментував рішення влади не пустити команду на міжнародний турнір. Віталій з іронією наголосив на користі українських чиновників із Федерації кіберспорту України, які без проблем перетинають кордон.

"Справжню користь потрібно приносити.

Як, наприклад, голова правління Федерації кіберспорту України Іван Данишевський, який приносить користь у Нью-Йорку, Польщі, Італії та інших країнах.

Як Денис Давидов – (тренер) голова Комісії НОК України з кіберспорту. Як Едуард Анохін, операційний директор Федерації кіберспорту. Вони не мають проблем із виїздом.

І це правильно. Вони приносять користь українському кіберспорту, не те що якісь там Monte", – написав Волочай.

У мережі також розкритикували владу, яка не випустила український колектив на міжнародний турнір. Користувачі пожартували, що кіберспортсменам варто піти у футбол, адже футболісти безперешкодно перетинають кордон, або — в стенд-ап. Один із користувачів зазначив, що українські чиновники пропіарилися на перемозі NAVI, після чого забули про кіберспорт.

Довідка: Monte – українська кіберспортивна організація. Назва команди походить із міста на Черкащині під назвою Монастирище. Організація регулярно підтримує ЗСУ донатами, проводить збори на ЗСУ у себе в соцмережах, а українські гравці команди говорять про війну на міжнародній арені. На своїй першій формі вони з власної ініціативи розмістили QR-код, який вів на благодійну платформу United24, створену для підтримки України.

Нагадаємо, команда NAVI заробила за тріумф у Копенгагені 500 тис. доларів. До речі, 2021 року українська команда перемогла на чемпіонаті світу з CS:GO. У Росії назвали цю перемогу своєю, адже у складі NAVI на той момент виступало кілька росіян.