"Атлетико" обыграл "Боруссию" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов

Матч завершился со счетом 2:1

В Мадриде завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА в паре "Атлетико" — "Боруссия". Хозяева поля были явно сильнее в первой половине этой игры.

Матч завершился со счетом 2:1, сообщает "Телеграф". Главным героем игры стал игрок "Атлетико" Самуэль Лино, забивший победный гол.

В первом тайме "Атлетико" владел полным преимуществом и уже на 4-й минуте заставил ошибиться игроков обороны "Боруссии", которые постоянно находились под прессингом. Де Поль получил мяч и пробил точно в угол.

Гол Де Поля

Впрочем, останавливаться на этом хозяева поля не собирались. Они постоянно и много атаковали, а когда "Боруссия" попробовала "огрызнуться", тут же поймали ее на ошибке и собственной контратаке. Комбинацию завершил точным ударом Лино после голевого паса Гризманна — 2:0.

Гол Лино

Лишь после этого игроки "Боруссии" окончательно пришли в себя и в самой концовке тайма упустили два реальных голевых момента. Своими шансами не воспользовались Забитцер, чей удар шикарным сейвом парировал Облак, и Санчо, удар которого пришелся рядом с перекладиной.

После перерыва "Боруссия" продолжила наращивать преимущество и добилась своего. Алле завершил комбинацию дортмундцев точным ударом после отличной передачи Брандта. Спустя несколько минут вышедший на замену в концовке игры Алле мог еще раз поразить ворота "Атлетико", но его удар парировал вратарь. А на последней секунде матча, уже в добавленное арбитром время, Брандт ударил головой и попал в крестовину ворот хозяев поля.

Гол Алле

Таким образом, "Атлетико" удержал победу — 2:1, но судьба двухматчевого противостояния решится только в следующий вторник, 16 апреля, в ответном матче, который пройдет в Дортмунде.

В параллельной игре французский ПСЖ на своем поле, в Париже, уступил испанской "Барселоне" — 2:3.