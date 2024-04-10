ПСЖ - "Барселона": онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов

Суперклубы сыграют на ранней стадии плей-офф еврокубка

В среду, 10 апреля, ПСЖ в рамках поединка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 сыграет против "Барселоны". К слову, победитель этого противостояния в 1/2 финала ЛЧ встретится против "Боруссии" Д или "Атлетико".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Барселона". Игра состоится в Париже (Франция) на стадионе "Парк-де-Пренс", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча ПСЖ — "Барселона" — начало в 22:00 (обновляется)

ПСЖ подходит к матчу в отличном настроении — французский коллектив уверенно лидирует в Лиге 1, а вот "Барселона" борется за чемпионство лишь номинально, ведь отставание от "Реала" в Ла Лиге велико. Данное противостояние уже стало классическим в Европе и весьма принципиальным. 7 лет назад каталонцы сделали суперкамбэк против парижан, обыграв их дома со счетом 6:1 после гостевого поражения (0:4).

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть эту игру в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о прогнозе букмекеров. Отметим, ответный матч пройдет в столице Каталонии во вторник, 16 апреля.