"Атлетико" обіграв "Боруссію" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Матч завершився з рахунком 2:1

У Мадриді завершився перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в парі "Атлетіко" — "Борусія". Господарі поля були явно сильнішими на початку цієї гри.

Матч завершився з рахунком 2:1, повідомляє "Телеграф". Головним героєм гри став гравець "Атлетіко" Самуель Ліно, який забив переможний гол.

У першому таймі "Атлетіко" володів повною перевагою і вже на 4-й хвилині змусив помилитися гравців оборони "Борусії", які постійно перебували під пресингом. Де Поль отримав м’яч та пробив точно у кут.

Втім, зупинятись на цьому господарі поля не збиралися. Вони постійно і багато атакували, а коли "Борусія" спробувала "огризнутися", відразу зловили її на помилці та власній контратаці. Комбінацію завершив точним ударом Ліно після гольового пасу Грізманна — 2:0.

Лише після цього гравці "Боруссії" остаточно отямилися і наприкінці тайму втратили два реальні гольові моменти. Своїми шансами не скористалися Забітцер, чий удар шикарним сейвом парирував Облак, і Санчо, удар якого був поруч із поперечиною.

Після перерви "Борусія" продовжила нарощувати перевагу і досягла свого. Аллє завершив комбінацію дортмундців влучним ударом після відмінної передачі Брандта. За кілька хвилин Аллє, який вийшов на заміну наприкінці гри, міг ще раз вразити ворота "Атлетіко", але його удар парирував воротар. А на останній секунді матчу, вже в доданий арбітром час, Брандт ударив головою і влучив у хрестовину воріт господарів поля.

Таким чином, "Атлетіко" втримав перемогу — 2:1, але доля двоматчевого протистояння вирішиться лише наступного вівторка, 16 квітня, у матчі-відповіді, який пройде в Дортмунді.

У паралельній грі французький ПСЖ на своєму полі, в Парижі, поступився іспанській "Барселоні" — 2:3.