"Атлетико" - "Боруссия" Д: онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов

Первая игра пройдет в Испании

В среду, 10 апреля, "Атлетико" в рамках первого поединка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 примет "Боруссию" Д. К слову, победитель этого противостояния в 1/2 финала ЛЧ встретится с "Боруссией" Д или "Атлетико".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" — "Боруссия" Д. Встреча состоится в Мадриде (Испания) на стадионе "Метрополитано", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Атлетико" — "Боруссия" Д — начало в 22:00 (обновляется)

Обе команды провалили сезон на внутренней арене, прекратив борьбу за чемпионство. Более того, ни Матрасники, ни Шмели не гарантировали себе попадание в ЛЧ на следующий сезон. Тем не менее обе команды способны пошуметь в Европе в текущей кампании.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть матч "Атлетико" — "Боруссия" Д в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах перед игрой. Добавим, что ответная встреча пройдет в Германии во вторник, 16 апреля.

Напомним, Матрасники в 1/8 финала ЛЧ сенсационно прошли "Интер", а Шмели обыграли ПСВ.