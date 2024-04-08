"Арсенал" - "Бавария": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Канониры встретятся с кризисной "Баварией"

Во вторник, 9 апреля, лондонский "Арсенал" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 примет мюнхенскую "Баварию". Накануне стало известно, с кем сыграет победитель этой пары в полуфинале главного еврокубка.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — "Бавария". Встреча состоится в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Арсенал", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Арсенал" — "Бавария" — начало в 22:00 (обновляется)

Канониры получили уникальную возможность отомстить мюнхенцам за обидное поражение в плей-офф ЛЧ в 2017 года, когда "Бавария" уничтожила лондонский клуб в 2-матчевом противостоянии с общим счетом 10:2. Сейчас действующие победители Бундеслиги находятся в глубоком кризисе (Красные фактически не защитили чемпионство на внутренней арене и вылетели из Кубка Германии). Ситуация усугубляется тем, что Томас Тухель может покинуть команду в любой момент, хотя точно известно, что немец попрощается с клубом по окончании сезона. Канониры, в свою очередь, лидируют в АПЛ и готовы дать бой именитому сопернику.

К слову, букмекеры не верят в немецкий коллектив в этом противостоянии. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть матч "Арсенал" — "Бавария" в прямом эфире Украине.