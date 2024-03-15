Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки четвертьфинала
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УЕФА проведет последнюю жеребьевку в старом формате
В пятницу, 15 марта, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка четвертьфинала, полуфинала и финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Накануне определились 8 участников 1/4 финала ЛЧ.
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию церемонии. По итогам мероприятия будут сформированы 4 пары четвертьфиналистов.
Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов (начало — в 13:00)
В жеребьевке примут участие восемь команд, которые прошли стадию 1/8 финала:
- "Арсенал" (Англия)
- "Атлетико" (Испания)
- "Бавария" (Германия)
- "Барселона" (Испания)
- "Боруссия" Дортмунд (Германия)
- "Манчестер Сити" (Англия)
- "Пари Сен-Жермен" (Франция)
- "Реал" (Испания)
Клубы из одной страны, как и те, кто играл в одной группе, могут встретиться друг с другом. Кроме того, в ходе мероприятия будут сформированы полуфинальные пары, а также назван номинальный хозяин финальной игры, которая состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 1 июня.
Расписание матчей Лиги чемпионов:
- Первые матчи 1/4 финала: 9/10 апреля 2024 года
- Ответные матчи 1/4 финала: 16/17 апреля
- Первые матчи 1/2 финала: 30 апреля/1 мая
- Ответные матчи 1/2 финала: 7/8 мая
Отметим, в следующем году Лига чемпионов меняет формат турнира, из-за чего изменения коснутся и жеребьевки. Теперь судьбы команд будет вершить компьютер.
Напомним, на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" легко прошел "Копенгаген", "Реал" не без проблем добыл приемлемый результат против РБ "Лейпциг". Кроме того, ПСЖ выбил из турнира "Реал Сосьедад", а "Бавария" — "Лацио". Также "Барселона" расправилась с "Наполи", а "Арсенал" в серии пенальти переиграл "Порту". "Атлетико" в матче-триллере выбил "Интер", а "Боруссия" Д прошла ПСВ.