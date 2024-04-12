В РФ попросили ООН "разобраться" с немецким чиновником: подробности скандала

Мировой спорт выступает против проведения международных турниров в России

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) разобраться с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Немецкий спортивный функционер выступает против "Игр дружбы" в РФ.

Соответствующий комментарий Свищева приводит ТАСС. По его словам, ООН должна "разобраться" с Бахом.

"Бах превратился в посмешище. Человек, который совершенно не отдает себе отчет, что можно говорить, что нельзя. Он даже не понимает, с кем говорит, до последнего.

Как я и говорил ранее, ООН должна включиться в данную ситуацию и разобраться в политических и дискриминационных заявлениях МОК и его руководителя.

Это уже прямое политическое влияние под прикрытием спортивной организации. Человек прямо говорит о задаче не допустить проведения соревнований в одной и стран. Таким образом президент МОК еще и нарушает Олимпийскую хартию и порочит все то, что является целями самой организации", – сказал Свищев.

Напомним, Томас Бах в беседе с российскими пранкерами Лексусом и Вованом якобы заявил, что поручил Украине собирать информацию в Интернете о российских атлетах. После этого в РФ начали оскорблять немца, хотя именно Кремль поддержал его кандидатуру на выборах президента МОК.