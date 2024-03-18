Названы зарплаты футбольных комментаторов и экспертов в чемпионате Украины

Комментаторы матчей на УПЛ ТВ получают по 3-4 тысяч гривен за одну игру

Обнародованы гонорары украинских комментаторов и футбольных экспертов за матчи чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

Комментаторы матчей на УПЛ ТВ получают по 3-4 тысяч гривен за одну игру, сообщает KDK. Ведущие студии УПЛ ТВ получают 4-5 тысяч гривен, репортеры – 100 долларов, что составляет почти 4 тысячи гривен. Источник указывает, что не удалось узнать зарплату экспертов, но ссылается на слухи, что у них примерно 4-5 тысяч, как и у ведущих.

Это значительно больше, чем было на платформе Megogo. Ранее журналист Виктор Вацко говорил, что на Megogo зарплата составляла 750 грн. за игру, эту информацию также подтверждал комментатор Роман Тимощук.

Кроме УПЛ ТВ матчи УПЛ показывают телеканалы холдинга 1+1 Media, который владеет правами на домашние матчи "Динамо", "Зари" и "Днепр-1".

Ранее в УПЛ ТВ предоставили официальные разъяснения, как смотреть матчи УПЛ, отложенные из-за воздушной тревоги: "В случае объявления воздушной тревоги некоторые матчи могут быть отложены или прерваны, из-за чего возникает смещение в сетке вещания. К сожалению, кабельный линейный телеканал не может транслировать несколько матчей одновременно. Именно поэтому в случае смещения программы передач из-за воздушной тревоги кабельный телеканал будет транслировать в прямом эфире только следующий матч, который запланирован по расписанию.

Прерванный или отложенный матч, сместившийся в сетке, в прямом эфире можно будет просмотреть на ОТТ-платформах, которые поддерживают трансляцию дополнительных сабканалов. Для этого нужно зайти на выбранную ОТТ-платформу и найти в соответствующем разделе телеканалы UPL TV 1/2/3/4 или кликнуть на баннер матча".

Ранее сообщалось что "Динамо", "Шахтер" и "Кривбасс" выиграли очередные матчи Премьер-лиги.