С гарантированным количеством матчей: "Реал" предложит Лунину новый контракт

Клуб и украинский голкипер в ближайшее время подпишут долгосрочное соглашение

Мадридский "Реал" не намерен предпринимать какие-либо действия по поводу вратарей ближайшим летом. Клуб доверяет своим игрокам — Тибо Куртуа и Андрею Лунину, который помог команде выиграть серию пенальти и выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Клуб и украинский голкипер в ближайшее время подпишут новое долгосрочное соглашение, сообщает Marca. При этом, Купртуа останется основным голкипером, но в контракте у Лунина будет прописано минимальное количество матчей, которые украинец проведет за сезон.

Что касается Кепы Аррисабалаги, то к его работе и самоотдаче нет ни малейших претензий. Вместе с тем, сливочные не ведут переговоров с "Челси", который владеет правами на вратаря, о продлении аренды.

Издание отмечает, что Андрей Лунин начал сезон без каких-либо перспектив на будущее в "Реале". В конце прошлого сезона он был близок к тому, чтобы покинуть мадридскую команду. И все указывало на то, что сезон-2023/24 станет последним для игрока в форме "сливочных". Даже несмотря на то, что у него есть контракт до 30 июня 2025 года. Тем не менее, вратарь знал к чему он стремится, ждал своего шанса, работал и заслужил эту возможность продления соглашения своей стабильной игрой в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Лунин подписал контракт с компанией звездного агента.