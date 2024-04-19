З гарантованою кількістю матчів: "Реал" запропонує Луніну новий контракт

Клуб та український голкіпер найближчим часом підпишуть довгострокову угоду

Мадридський "Реал" не має наміру вдаватися до будь-яких дій з приводу воротарів найближчим літом. Клуб довіряє своїм гравцям — Тібо Куртуа та Андрію Луніну, який допоміг команді виграти серію пенальті та вийти у півфінал Ліги чемпіонів.

Клуб та український голкіпер найближчим часом підпишуть нову довгострокову угоду, повідомляє Marca. При цьому Куртуа залишиться основним голкіпером, але в контракті у Луніна буде прописана мінімальна кількість матчів, які українець проведе за сезон.

Що стосується Кепи Аррісабалага, то до його роботи і самовіддачі немає жодних претензій. Водночас "вершкові" не ведуть переговорів з "Челсі", який володіє правами на воротаря, про продовження оренди.

Видання зазначає, що Андрій Лунін розпочав сезон без жодних перспектив на майбутнє у "Реалі". Наприкінці минулого сезону він був близьким до того, щоб залишити мадридську команду. І все вказувало на те, що сезон-2023/24 стане останнім для гравця у формі "вершкових". Навіть незважаючи на те, що він має контракт до 30 червня 2025 року. Тим не менш, воротар знав чого він прагне, чекав свого шансу, працював і заслужив на цю можливість продовження угоди своєю стабільною грою в Ла Лізі, Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Лунін підписав контракт із компанією зіркового агента.