Лунин подписал контракт с компанией звездного агента

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины подписал контракт с маркетинговым агентством Polaris Sports.

25-летний украинский вратарь Андрей Лунин официально оформил сотрудничество с известным футбольным агентом Жорже Мендешем. А вчера, Любопытно, что деловые отношения между игроком и агентом установились уже довольно давно.

Накануне Лунин подписал контракт с агентством Мендеша в присутствии своей жены Анастасии, сообщается на странице Polaris Sports в Instagram. Заметим, что ранее интересы Андрея на трансферном рынке представлял его отец.

Компания уже более 15 лет занимается продвижением имиджевых прав футболистов. Их клиентами были Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Бернарду Силва, Жоау Феликс и другие известные футболисты и тренеры.

Добавим, что в этом сезоне Лунин сыграл 24 матча за "Реал", пропустив 19 мячей, а также оставив ворота в неприкосновенности в 11 играх. Действующий контракт Лунина истекает летом 2025 года.

Ранее стало известно, что Лунин согласился продлить контракт с "Реалом". Также стал известен срок нового соглашения игрока с командой. Испанский клуб-гранд делает серьезную ставку на 25-летнего украинца.