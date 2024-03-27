"Браво, команда": Лунин отреагировал на выход сборной на Евро-2024

Голкипер гордится своими партнерами по национальной сборной

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин отреагировал на победу украинской команды над Исландией (2:1). Подопечные Сергея Ребровы обыграли соперников в финале плей-офф отбора на Евро-2024.

Экс-голкипер "Днепра" и луганской "Зари", а ныне вратарь мадридского "Реала" поздравил с успехом всех "сине-желтых". Пост с поздравлением он опубликовал в Instagram.

"Браво команда", – написал Андрей Лунин, поделившись командным фото из раздевалки после игры. Пост уже набрал 52 тысячи лайков. Любопытной, что перед этим мадридский "Реал" поздравил Лунина в выходом на Евро-2024 в соцсети Х.

Сборная Украины обыграла команду Исландии и в четвертый раз подряд вышла в финальную часть чемпионата Европы. Команда является неизменным участником турнира, начиная с "домашнего" Евро-2012, куда попала на правах хозяев, вместе с о сборной Польши, минуя отборочный турнир. После Евро-2012 украинская команда каждый раз преодолевала отборочный турнир, чтобы попасть на Евро.

Ранее стало известно, что уже сегодня, 27 марта, УЕФА начинает продажу билетов на матчи национальной сборной Украины на чемпионате Европы-2024.