Не Лунин и не Трубин: украинский вратарь заинтересовал лучший клуб мира

Один из лучших клубов мира присматривается к украинцу.

Скауты английского "Манчестер Сити", который второй год подряд мчится к треблу, посетят матчи отбора на чемпионат Европы U-19, которые состоятся в Скопье (Северная Македония) с 20 по 26 марта. Суперклуб будет следить за выступлением украинского вратаря Давида Фесюка.

Об этом сообщает Sport.ua. По информации источника, представители Горожан уже следили за игроком в юношеском чемпионате Хорватии, а также на товарищеском турнире в Южной Корее.

18-летний Давид на данный момент выступает в аренде в хорватской "Кроации". В июне 2024 года голкипер вернется в "Хайдук", который владеет контрактом игрока. Фесюк стабильно вызывается в сборную Украины 2005 года рождения, а во время первого раунда отбора Евро-2025 U-19 он был капитаном команды.

Добавим, что соперниками сборной Украины во время элит-раунда будут команды Северной Македонии, Швейцарии и Латвии. На чемпионат Европы выйдет победитель квартета.

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