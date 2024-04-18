Лунин в серии пенальти затащил "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов (видео)

"Реал" выиграл битву за полуфинал Лиги чемпионов

В среду, 17 апреля, "Ман Сити" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 принимал "Реал". Первая игра между командами проходила в Мадриде и завершилась со счетом 3:3.

Поединок, состоявшийся в Манчестер на стадионе "Сити оф Манчестер", завершился со счетом 1:1 в основное время, а в серии пенальти "Реал" біл точнее (3:4). Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм обе команды начали осторожно, однако все изменил гол "Реала". На 12-й минуте Родриго со второй попытки прошил ворота Эдерсона после прострела Винисиуса. МС не стал ждать окончания встречи и тут же начал штурмовать ворота Сливочных. Только удача и надежная игра Андрея Лунина помогла Королевскому клубу уйти на перерыв с положительной разницей мячей.

Во втором тайме картина игры не изменилась. Хозяева давили и таки продавили защиту гостей — на 76-й минуте Кевин де Брейне после отскока расстрелял ворота Лунина из убойной позиции. Горожане и не думали останавливаться, однако игра перетекла в серию пенальти, которую выиграли Сливочные. 2 удара из 5 потащил Лунин!

Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов пробился "Реал". На этой стадии турнира мадридцы встретятся с "Баварией".

Полный видеообзор матча "Ман Сити" — "Реал" будет доступен здесь в ближайшее время.

Напомним, в первом раунде плей-офф ЛЧ Королевский клуб не без проблем выбил из турнира немецкий РБ "Лейпциг", Горожане, в свою очередь, дважды переиграли датский "Копенгаген".