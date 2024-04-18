Украинский бриллиант из Харьковской области: как Андрей Лунин добился успеха и кто ему в этом помог (фото)

"Телеграф" рассказывает историю вратаря, который накануне стал героем серии пенальти и затащил мадридский "Реал" в полуфинал ЛЧ.

В среду, 17 апреля, мадридский "Реал" оспаривал с английским "Ман Сити" путевку в полуфинал Лиги чемпионов. Оба матча – и в Манчестере, и в Мадриде, завершились вничью. Дополнительное время, в ответной игре в Мадриде также не выявило победителя. А в серии пенальти все решил талант и мастерство молодого украинского голкипера "Реала". Два отраженных пенальти помогли его команде выйти полуфинал самого престижного еврокубка.

Игрок, родившийся в маленьком Краснограде (Харьковской области), еще в 2018-м году перешел в мадридский "Реал", попавшись на глаза скаутам мадридского суперклуба после ряда удачных матчей за "Днепр" и "Зарю", в том числе, в еврокубках. Но долгое время "прозябал" на скамейке запасных, в тени знаменитого бельгийца Тибо Куртуа, а потом, и в бесчисленных арендах в не самых именитых командах. Пока, наконец, не получил свой шанс. В начале нынешнего сезона-2023/24 31-летний Куртуа получил тяжелую травму крестообразных связок, а в марте, едва вернувшись к тренировкам, повредил мениск. В отсутствии бельгийца Лунин выиграл конкуренцию и Кепы Аррисабалаги и стал основным игроком команды, где провел в этом сезоне уже 28 матчей.

Из нападающих – во вратари

Андрей Лунин родился 11 февраля 1999 года. А первые футбольные шаги будущий вратарь сделал в родном Краснограде, где был зачислен в ДЮСШ в возрасте 6-ти лет, в 2005 году. Там он занимался вплоть до 2010-го года, а параллельно, с 2007 года, в выходные выступая за харьковский "Арсенал". Интересно, что Андрей изначально выступал на позиции нападающего, а затем стал вратарем. Юного футболиста заметили и с 2010 по 2015 годы он занимался уже в академии харьковского "Металлиста" — флагмана областного футбола. Незавидная судьба "Металлиста", постоянные смены владельцев клуба и тяжелая финансовая ситуация вынудили голкипера в 2015-м перейти в "Днепр", который именно в том году дошел до финала второго по значимости еврокубка Лиги Европы. Хотя, всегда подчеркивал, что даже когда в "Металлисте" начались большие проблемы, не собирался покидать команду родного края.

Первый сезон в Днепре юный вратарь провел в молодёжной команде клуба. С 2016 года регулярно привлекался к тренировкам и матчам первой команды. В начале сезона 2016/17 основным вратарём "днепрян" был Денис Шелихов, но после нескольких провалов (0:4 от "Шахтера" и 0:3 от "Олимпика") он потерял место в "старте". Андрей дебютировал в Премьер-лиге 16 октября 2016 года в матче против "Карпат" (1:1). Начиная с этого матча занял твёрдое место в воротах и стал лучшим молодым игроком апреля 2016 года в УПЛ.

Андрей Лунин

В июне 2017 года Лунин перешел в луганскую "Зарю". А уже в сентябре 2017 года в матче с "Эстерсундом", Лунин дебютировал в Лиге Европы УЕФА (0:2). В качестве основного вратаря он сыграл в 36 матчах во всех соревнованиях того сезона, в том числе во всех шести матчах группового этапа Лиги Европы. По итогам сезона 2017/18 был признан лучшим футболистом луганского клуба.

Мытарства в запасе и аренды-ссылки

Поворотным моментом в жизни Лунина можно назвать 22 июня 2018 года. В этот день игрок за 8,5 миллиона евро перешел из "Зари" в мадридский "Реал", подписав с клубом 6-летний контракт. А уже 31 июля дебютировал в матче против "Манчестер Юнайтед" (1:2) на Международном кубке чемпионов. Украинский вратарь вышел на замену во втором тайме и отыграл "на ноль". 11 августа Андрей выиграл свой первый трофей — в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу "Реал" обыграл итальянский "Милан" со счётом 3:1. Лунин вышел на замену на 78-й минуте матча и также не пропустил ни одного гола. Пусть все эти матчи и были лишь товарищескими, предсезонными.

Несмотря на столь удачное начало, уже 27 августа он ушел на правах аренды в "Леганес", где дебютировал в конце октября в домашнем матче 1/16 Кубка Испании против "Райо Вальекано". Проведя в "Леганесе" за почти полный сезон всего 5 матчей Лунин вернулся в "Реал" летом 2019-го, чтобы… в начале 2020 года "Реал" отдал его вновь в аренду – теперь уже в "Реал Овьедо" из Сегунды (второго дивизиона чемпионата Испании) до конца сезона. Эти аренды стали для молодого и амбициозного игрока настоящими ссылками и проверками характера на прочность.

Дебют в еврокубках против "Шахтера"

Несмотря на все мытарства голкипера "Реал" не спешил с ним расставаться, перед стартом сезона 2020/21 стало известно, что украинец остается в составе мадридского "клуба. И дебют Лунина в официальных матчах в составе "Реала" состоялся 20 января 2021 года в игре Кубка Испании против "Алькояно". Ситуация существенно изменилась в 2022-м. В мае украинский легионер дважды выходил в составе команды в матчах Ла Лиги (высший дивизион чемпионата Испании), а осенью дебютировал в Лиге чемпионов, в матче… против донецкого "Шахтёра". Тогда же, осенью 2022-го, он стал первым украинским игроком, сыгравшим в Эль-Класико против "Барселоны", который закончился победой "Реала" со счётом 3:1. А 11 февраля 2023 года стал вторым украинцем, который одержал победу на Клубном чемпионате мира, выступая на протяжении турнира в качестве основного вратаря (первым был Дмитрий Чигринский, не принявший участия в матчах КЧМ).

А потом наступил сезон 2023/24 и травма Куртуа. У Лунина был конкурент — третий вратарь, которого "Реал" взял в аренду у лондонского "Челси" (при этом, Аррисабалага испанец). Но тут уже Андрей вцепился в этот шанс зубами. Так, 8 ноября 2023 года в матче группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 против "Браги" (3:0), Лунин в очередной раз продемонстрировал свое умение отражать пенальти. В самом начале матча форвард португальского клуба Альваро Джало имел шанс открыть счет, но не смог переиграть Лунина. Это был, на тот момент, 7-й пенальти из 14-ти, который отразил украинец (включая послематчевые серии), что составляет 50 %. И два из них на тот момент приходились на период выступлений за "Реал". А уже в этом году, в плей-офф ЛЧ, начиная с 13 февраля — первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, Лунин постоянно на слуху. В матче "Реала" против "РБ Лейпциг" украинец совершил 9 сейвов, перехватил 3 навеса и был признан лучшим игроком матча по версии WhoScored и SofaScore.

Наконец, 17 апреля, во ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" в послематчевой серии пенальти отразил два удара и вывел "Реал" в полуфинал турнира, став лучшим игроком матча.

Специалист по сериям пенальти

Кстати, эта победная для команды Лунина серия пенальти далеко не первая в карьере игрока. Он выигрывал серии пенальти и в составе "Днепра", и в составе "Вальядолида". Осенью 2016-го тогда еще 17-летний Лунин выиграл серию 11-метровых в матче Кубка Украины, в котором "Днепр" противостоял черниговской "Десне" (той же осенью потащил пенальти от Марлоса в чемпионате Премьер-лиги), а в январе 2020-го Лунин выиграл серию пенальти для "Вальядолида" – сейвы украинца вывели команду в 1/16 финала Кубка Испании.

Серия против "Ман Сити" стала третьей победной в карьере игрока. Уже после матча он заметил:

"Мы готовились ко всем возможным исполнителям пенальти, и с одним из них мы решили рискнуть. Это был удар Бернарду Силвы, нам повезло. Я планировал оставаться по центру. Ковачич? Мы готовились, и я знал, куда он будет бить. Спасибо тренерам и всей команде".

Домашняя "крепость"

Всех этих успехов могло бы и не быть, если бы не уютный семейный очаг и заботливая жена дома. Андрей и Анастасия (в девичестве Томазова) стали мужем и женой в марте 2021 года, а в романтических отношениях находятся с 2015 года. 23 мая 2022 года у пары родился первенец-сын, которому уже скоро исполнится 2 года.

Лунин с женой и ребенком

Анастасия часто посещает матче Андрея и яро поддерживает своего мужа. К примеру, в январе нынешнего года, после игры "Реала" и "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании, когда ворота королевского клуба защищал Аррисабалага, девушка опубликовала провокативную Instagram-stories, в которой, отметив мужа, написала: "Без сомнения, номер 1". Но спустя некоторое время все же удалила публикацию.

А еще она отмечает: " Если Андрей будет до конца сезона играть, то Куртуа будет трудно вернуться после травмы и занять первое место. Если Андрею дадут время поиграть, покажут, что в него верят, клуб его поддерживает, тренер поддерживает, то он займет свое первое место и уже никому его не отдаст", — сказала Лунина в одном из интервью в феврале.

Любопытно, что одно время она думала стать агентом Андрея, но затем сама же посоветовала ему обратиться к Жорже Мендешу. "Я искала номер телефона Мендеша. У меня есть связи, выходы на агентов, потому что полгода назад я думала о том, чтобы стать агентом своего мужа. Но поняла, что на данном этапе я это не вывезу, потому что я за него переживаю и где-то могу немного эмоциональные решения принимать. Поэтому я ему сказала, что нужно было найти для себя агента, который мог вести переговоры с клубом, с тем же "Реалом", чтобы у него было время играть. Мы понимали, что Мендеш — большой агент, имеющий связи в "Реале" и не только в "Реале", и что это может нам помочь.

До последнего времени агентом Андрея Лунина был его отец. Кстати, дружная семья Луниных почти никогда не расстается. Когда игрок переехал в Испанию, в 2018-м году, вся семья тут же последовала за Андреем, чтобы не оставлять его одного и всегда поддерживать.

Призывал всех к труду

Любопытно, что еще в 2016-м году, будучи 17-летним подростком, Андрей выложил в соцсети пост, в котором отметил, что успех достигается трудом. "Все будет, но не сразу", написал тогда юный голкипер. Спустя 6 лет, пройдя "огонь, воду и медные трубы" (будучи запасным, играя в аренде и, наконец, заслужив признание), Лунин на своем собственном примере показал, как можно добиться успеха.

Маленький мальчик из Харьковской области, который прошел путь от игрока местной ДЮСШ, до основного вратаря "Реала". За действиями которого накануне затаив дыхание наблюдал весь футбольный мир.

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Уже летом мы, наверняка, увидим Андрея Лунина и в составе сборной Украины на Евро-2024. Игрок с честью прошел с командой отборочный турнир, не раз выручал своими фирменными эффектными сейвами, а в марте заслужил вместе с партнерами по команде путевку на Евро. И в июне, на полях Германии, он будет уже биться не за "Реал", а за свою родную страну.