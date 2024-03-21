Лунин подорожал два раза: обновлена стоимость украинских легионеров испанской Ла Лиги

Цена на украинского голкипера возросла с 8-ми до 16-ти миллионов евро

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин подорожал вдвое за последнее время. Игрок завоевал место в стартовом составе мадридского "Реала", а на днях Тибо Куртуа получил еще одну травму и выбыл до конца сезона.

Стоимость Лунина выросла с 8 до 16 миллионов евро, сообщает Transfermarkt. Другие украинские легионеры также немного поднялись в цене.

"Еще меньше года назад руководство клуба искало новое место работы для 25-летнего вратаря, а уже сейчас находится в переговорах о новом контракте на улучшенных условиях. С новой стоимостью Лунин максимально приблизился к тройке самых дорогих голкиперов из стран постсоветского пространства в лице Мамардашвили, своего соотечественника Трубина и Сафонова, но ему ещё придётся сильно постараться, чтобы догнать вновь уходящего в отрыв грузинского голкипера", — отмечают авторы издания.

Продолжают расти в стоимости и дуэт лидеров "Жироны" в лице Артема Довбика (+2 до 30 млн евро) и Виктора Цыганкова (+3 до 28 млн евро). Наши легионеры хоть и сбавили обороты в результативности, но продолжают держать на плаву клуб в тройке лидеров чемпионата. Оба футболиста находятся в шорт-листах более именитых клубов из топ-5 лиг и могут принести "Жироне" неплохую прибыль, с учётом того, за сколько они были приобретены в 2023 году.

В свою очередь, игрок "Валенсии" Роман Яремчук подорожал с 3-х до 4-х миллионов евро. Футболист забил 3 гола в 20 матчах в этом сезоне и также приносит несомненную пользу своему клубу.

Напомним, что сегодня вечером, 21 февраля, состоится матч полуфинала плей-офф отборочного турнира Евро-2024 Босния и Герцеовина — Украина, в котором точно не примети участие Викор Цыганков, восстанавливающийся от травмы. Вместе с тем, Андрей Лунин и Артем Довбик находятся в заявке на игру.