"До смерти испугались": в РФ похвастались альтернативной Олимпиадой

Россия любыми способами хочет заманить спортсменов на "путинские игры"

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) боится Игр БРИКС — альтернативной Олимпиады в РФ. К слову, МОК выступил против проведения любых международных соревнований в России.

Соответствующий комментарий Бабакова приводит Р-Спорт. Александр считает, что МОК якобы боится своего конкурента в лице России.

"В условиях, когда все основы и принципы Олимпийской хартии преданы руководством МОК в угоду политической конъюнктуры, Игры БРИКС могут стать новым спортивным институтом, альтернативным Олимпийским играм…

Еще одним доказательством этому является тот факт, что МОК до смерти испугались своего нового конкурента, потому что они понимают – вместе со странами БРИКС на эти игры придут и спонсоры из стран БРИКС.

Монополия МОК заканчивается, также как перестал существовать однополярный мир во главе с США, и руководству МОК во главе с Томасом Бахом трудно с этим смириться", – заявил Бабаков.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани.

Напомним, МОК решил допустить россиян на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе и с другими ограничениями. В ответ в РФ хотят провести так называемые "Игры дружбы". Президент МОК Томас Бах выступил против соревнований в РФ, после чего российская пропагандистская машина набросилась на немца.