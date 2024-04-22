"Стукачи и доносчики": в РФ оскорбили украинских спортсменов
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Российский спортивный функционер пытается угодить властям РФ
Глава Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили назвал украинских борцов изгоями, при этом именно россиян не хотят видеть на международной арене. К слову, функционер ранее пригрозил Франции танками, если в Париж не пустят спортсменов из РФ.
Соответствующий комментарий Мамиашвили приводит Р-Спорт. Михаил сначала пожалел украинских борцов, а затем назвал их стукачами и доносчиками.
"Наши братья, украинские борцы – они несчастные люди, мне жалко на них смотреть. Жалко.
Они, к большому сожалению, оказались под давлением своего политического руководства, они оказались изгоями. Они не общаются, они не участвуют ни в каких посиделках, в любом мероприятии, которое происходит, к сожалению.
Они идут с опущенными головами, и постоянно идет стукачество, доносительство. Это так унизительно и так позорно. Но, наверное, иногда и через это тоже надо пройти", – сказал Мамиашвили.
Напомним, Мамиашвили недавно сравнил войска вермахта с российскими спортсменами. Функционер так отреагировал на слова мэра Парижа Анн Идальго, которая не хочет видеть россиян на Играх-2024.