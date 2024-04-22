"Стукачи и доносчики": в РФ оскорбили украинских спортсменов

Российский спортивный функционер пытается угодить властям РФ

Глава Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили назвал украинских борцов изгоями, при этом именно россиян не хотят видеть на международной арене. К слову, функционер ранее пригрозил Франции танками, если в Париж не пустят спортсменов из РФ.

Соответствующий комментарий Мамиашвили приводит Р-Спорт. Михаил сначала пожалел украинских борцов, а затем назвал их стукачами и доносчиками.

"Наши братья, украинские борцы – они несчастные люди, мне жалко на них смотреть. Жалко.

Они, к большому сожалению, оказались под давлением своего политического руководства, они оказались изгоями. Они не общаются, они не участвуют ни в каких посиделках, в любом мероприятии, которое происходит, к сожалению.

Они идут с опущенными головами, и постоянно идет стукачество, доносительство. Это так унизительно и так позорно. Но, наверное, иногда и через это тоже надо пройти", – сказал Мамиашвили.

Напомним, Мамиашвили недавно сравнил войска вермахта с российскими спортсменами. Функционер так отреагировал на слова мэра Парижа Анн Идальго, которая не хочет видеть россиян на Играх-2024.