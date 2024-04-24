Разгром "Спартака", победа сборной Сабо: как складывалось соперничество Украины и России

С 1992-го года команды двух стран неоднократно пересекались на международной арене

Отличная игра Андрея Лунина в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и, особенно, в серии пенальти, по итогам которой его мадридский "Реал" прошел в полуфинал самого престижного еврокубка, вызвало большой ажиотаж на всем "совковом" пространстве. А в одном из комментариев на российском сайте украинского вратаря назвали не иначе как "русский богатырь".

"Телеграф" решил сравнить успехи российских и украинских футболистов-легионеров в еврокубках. А заодно сравнить триумфы клубов двух стран, а также достижения национальных сборных.

Триумфы игроков в Лиге чемпионов…

К сожалению, ни один украинский клуб пока не познал радости победы в самом престижном еврокубке. Также не покорялась Лига чемпионов и российским командам. Но игроки двух стран, будучи легионерами в своих клубах, выигрывали ЛЧ неоднократно.

Украинские футболисты семь раз играли в финале Лиги чемпионов, но лишь дважды выигрывали трофей. Андрей Шевченко однажды праздновал триумф с "Миланом" — в 2003-м году, когда его команда по пенальти одолела "Ювентус" (0:0, 3:2), а сам Андрей забил решающий гол. Еще два финала с его участием заканчивались неудачей — в составе "Милана" против "Ливерпуля" (2005, 3:3, пен. 2:3), и в составе "Челси" против "Манчестер Юнайтед" (2008, 1:1, пен. 5:6).

Еще одним триумфатором Лиги чемпионов является Анатолий Тимощук, который впоследствии был лишен всех государственных наград и футбольных титулов в Украине. Он остался в тренерском штабе петербургского "Зенита" после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и продолжает жить и работать в России до сих пор. Тем не менее… В составе "Баварии" Тимощук выиграл трофей в 2013 году. Тогда мюнхенская команда обыграла "Боруссию" из Дортмунда со счетом 2:1. До этого Тимощук с "Баварией" проиграл два финала – в 2010-м "Интеру" (0:2), и в 2012-м "Челси" — 1:1 (пен. – 3:4).

Последним финалом с участием украинских футболистов был матч сезона-2020/21, в котором "Ман Сити" с Александром Зинченко в составе уступил "Челси" — 0:1.

Россияне выигрывали этот трофей четырежды, а первым из них стал Игорь Добровольский, родившийся в Одесской области. В уже далеком 1993-м году его "Олимпик" (Марсель) обыграл "Милан" со счетом 1:0. В 1997-м трофей выиграла дортмундская "Боруссия", в составе которой был Владимир Бут. Тогда в решающем матче немецкая команда обыграла итальянский "Ювентус" из Турина – 3:1. В 2004-м году сильнейшей командой Европы стал португальский "Порту" с Дмитрием Аленичевым. В решающем матче португальцы обыграли французский "Монако" со счетом 3:0. Наконец, в сезоне 2015/16 трофей ЛЧ выиграл "Реал" с Денисом Черышевым в составе. В том сезоне в решающем матче состоялось уникальное для финалов еврокубков дерби двух команд не только из одной страны, а из… одного города. "Реал" в финале превзошел "Атлетико" — 1:1 (5:3 по пенальти).

…и победы клубов в Кубке УЕФА

А вот во втором по значимости клубном турнире, позднее переименованном в Лигу Европы, украинские команды побеждали однажды, в то время как россияне дважды. Зато, в сезоне 2008/09 состоялось украинское дерби в полуфинале.

В том году были украинский и немецкий полуфиналы. И в первом из них "Шахтер" сначала сыграл вничью с "Динамо" в Киеве, 1:1, после чего обыграл соперника в Донецке — 2:1 В свою очередь "Вердер" одолел "Гамбург" за счет большего числа голов забитых на выезде 0:1 и 3:2.

В финале "Шахтер" и "Вердер" выявили сильнейшего только в дополнительное время. В первом тайме голами обменялись "горняк" Адриано и Налдо из "Вердера". А на 97-й минуте решающий гол забил Жадсон – 2:1.

"Шахтер" - "Вердер", 2009 год

В свою очередь, московский ЦСКА выиграл трофей в сезоне 2004/05, обыграв в финале португальский "Спортинг" на арене команды-соперницы "Жозе Алваладу" в Лиссабоне – 3:1. Тогда обладателем трофея в составе российской команды стал украинец Богдан Шершун. А в сезоне 2007/08 трофей выиграл петербургский "Зенит" обыгравший в финале шотландский "Рейнджерс" из Глазго – 2:0. Вместе с командой трофей завоевали и украинцы Анатолий Тиммощук и Александр Горшков.

Противостояния клубов в еврокубках

Отметим также, что до 2014-го года украинские и российские клубы неоднократно пересекались в еврокубках. После начала войны на Донбассе УЕФА стало разводить украинские клубные и национальные сборные команды при жеребьевке.

Самым памятным в этом плане, безусловно, является противостояние киевского "Динамо" и московского "Спартака". Первая встреча московского "Спартака" и киевского "Динамо" в новой истории произошла на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-1994/95. В первом туре, в матче, который проходил в Киеве, к перерыву гости вели со счетом 0:2 (голы Тихонова и Писарева). Но, во втором тайме, дубль Леоненко и победный гол Реброва зафиксировали домашнюю викторию украинского клуба – 3:2. В ответном матче в Москве "Спартак" взял реванш, минимально победив – 1:0. Однако в заключительном туре российский и украинский клубы с одинаковым счётом (1:4) уступили соответственно "Пари Сен-Жермен" и "Баварии" и покинули престижный турнир.

"Динамо" - "Спартак", 1994 год

А в 2008-м году жребий свёл оба клуба в шаге от группового этапа Лиги чемпионов, в третьем квалификационном раунде. Путевку в самый престижный клубный турнир Европы завоевало "Динамо" дважды разгромив самого принципиального соперника времен "совкового" футбола. Киевляне поразительно легко разгромили оппонента с общим счётом 8:2 – дважды по 4:1. Голы в тех матчах забивали Бангура (дубль) и Милиевский (дубль) в Москве и Алиев, Бангура, Милевский (дубль) в Киеве.

Также в сезоне 2003/04 в ЛЧ "Динамо" обыграло московский "Локомотив" в Киеве (2:0), но уступило в Москве (2:3). Кстати, в том же сезоне, в последнем раунде квалификации "Локомотив" обыграл "Шахтер" (0:1 в Донецке и 3:1 в Москве). А сам "Шахтер" встречался в группе Лиги чемпионов с "Зенитом" (2:2 в Донецке и проигрыш "Шахтера" 0:1 в Петербурге).

Наконец, "Динамо" дважды играло с казанским "Рубином". В Лиге чемпионов-2009/10 киевское "Динамо" выиграло в Казани (1:3), после чего сыграло вничью дома – 0:0. А в квалификации Лиги чемпионов 2010/11 "Динамо" дважды проиграло российскому клубу – 0:2 в Киеве и 1:2 в Казани.

Неоднократно сводила судьба украинские и российские клубы в менее престижных еврокубках – Кубке УЕФА, Кубке кубков, Кубке Интертото. В частности, было противостояние из одного матча в Кубке Интертото, когда волгоградский "Ротор" обыграл "Шахтер" на групповом этапе турнира 1996 года. Матч, в соответствии с жеребьевкой, проходил в Волгограде и завершился крупнеой победой хозяев со счетом 4:1.

Всего же в еврокубках украинские и российские клубы провели 21 игру — 7 побед украинских команд, 2 ничьи и 12 поражений, при разнице мячей 29:35.

Две игры сборных и четвертьфиналы ЧМ

А вот национальные сборные Украины и России провели между собой только два матча. В отборочном цикле Евро-2000 украинцы сначала выиграли в Киеве – 3:2, а затем свели вничью матч в Москве – 1:1. Та игра, проходившая при преимуществе россиян, завершилась штрафным в исполнении Андрея Шевченко и чудовищной ошибкой вратаря россиян Александра Филимонова.

Гол Шевченко в ворота Филимонова, 1999 год

Говоря же об общих успехах сборной Украины, прежде всего, на ум приходит выход в четвертьфинал на чемпионате мира-2006 в Германии. Тогда сборная Украины выиграла три матча подряд – в группе у Саудовской Аравии (4:0) и Туниса (1:0) и в 1/8 финала – у команды Швейцарии – 0:0 (3:0 по пенальти), но в матчах с грандами Шевченко и Ко провалились. В стартовой игре того Мундиаля, на групповом этапе украинцы проиграли сборной Испании – 0:4, а в четвертьфинале – команде Италии, 0:3.

Пожалуй, это была самая яркая страница в истории сборной Украины. На чемпионаты мира наша команда больше ни разу не попадала, а в Евро участвует регулярно, начиная с домашнего турнира 2012-го года. Но ни в 2012-м, ни в 2016-м команда не смогла преодолеть групповой этап. И только на Евро-2020 дошла до четвертьфинала.

На групповом этапе украинцы в ярком матче проиграли команде Нидерландов (2:3), затем обыграли сборную Северной Македонии (2:1) и проиграли австрийцам (0:1). Согласно регламенту в плей-офф выходили две лучшие команды из каждой из шести групп – 12, а также четыре лучшие из шести сборных, занявших 3-и места в своих квартетах. И в виртуальной таблице команд, занявших 3-и места, украинцы оказались на последнем 4-м "проходном" месте.

Тем не менее, в 1/8 финала сборная Украины обыграла команду Швеции в дополнительное время, благодаря голу Артема Довбика на 120+1 минуте игры – 1:2. В основное время в той игре гол забил Александр Зинченко. Но уже в четвертьфинале украинцы проиграли сборной Англии, что называется, без вариантов – 0:4.

В свою очередь, сборная России четырежды играла на чемпионате мира, но трижды – в 1994, 2002 и 2014 годах выбывала уже после групповой стадии. И только на домашнем ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, в котором уступила команде Хорватии.

Также команда была завсегдатаем Евро, пропустив только турнир 2000 года, не пройдя квалификацию. Но в пяти турнирах — 1996, 2004, 2012, 2016 и 2020 годах команда не проходила дальше группового турнира. Исключением стал Евро-2008, когда сборная России под руководством нидерландского специалиста Гуса Хиддинка дошла дол полуфинала, обыграв в четвертьфинале команду… Нидерландов. Правда, в полуфинале россияне были разгромлены командой Испании, 0:3.

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История сборной России прервалась в марте 2022-го года, после чего команда пропустила решающие отборочные игры ЧМ-2022 и была исключена из Лиги Наций-2022 и отбора Евро-2024.

А вот сборная Украины участвовала и в решающих матчах отбора ЧМ, и в Лиге наций, и в отборе на Евро. А 17 июня проведет первую игру на самом Евро-2024.