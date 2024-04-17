Определились с базой: сборная Украины нашла место дислокации во время Евро

Украинская сборная будет жить в 30 км. от Франкфурта

Во время финального турнира Евро-2024 сборная Украины будет базироваться в городке Висбаден с населением в менее 300 тысяч жителей, который является столицей федеральной земли Гессен. Самый большой город этой земли — Франкфурт, расположенный всего лишь в 30 км от административного центра.

В Висбадене наша команда будет жить и тренироваться на местном стадионе, сообщает УАФ. Среди городов-побратимов Висбадена — украинский Каменец-Подольский.

Из своего турнирного лагеря национальной команде будет удобно добираться до всех трех городов проведения матчей группового этапа. Наибольшее расстояние до Мюнхена, где сборная Украины проведет стартовый матч Евро с Румынией (17 июня) — 400 км. Туда сине-желтые планируют прибыть за два дня до игры. А вот до двух следующих городов групповой стадии, Дюссельдорфа и Штутгарта, фактически одинаковое расстояние — около 200 километров. Сюда украинцы планируют добираться автобусом.

Сборная Украины начнет подготовку к финальному турниру 30 мая в другом немецком городе — Нюрнберге, где 3 июня проведет товарищеский матч с хозяевами Евро-2024 сборной Германии. На следующий день наша команда вылетит в Польшу, где 7 июня сыграет товарищеский поединок с местной сборной. Заключительной игрой сбора станет встреча с национальной командой Молдовы 11 июня в Кишиневе. На следующий день, 12 июня, национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024.

Чемпионат Европы-2024 по футболу пройдет в Германии, в 10 городах на 10 стадионах с 14 июня по 14 июля.