Губерниев внезапно сказал правду, вызвав переполох в РФ

Главный спортивный комментатор РФ неожиданно назвал Россию неспортивной страной

Ведущий путинского митинга в марте 2022 года, комментатор Дмитрий Губерниев назвал Россию — неспортивной страной из-за международной изоляции. Эти слова вызвали переполох среди российских пропагандистов.

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев не согласен с комментатором. Об этом сообщает sportsdaily.ru.

"Но я не думаю, что надо сейчас так категорически заявлять, что Россия – неспортивная страна. Россия – спортивная страна, и то, что мы где-то отстали, мы быстро наверстаем. Я бы все-таки скептически так не относился к нашим спортсменам", – заявил Свищев.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в ответ на слова Губерниева заявила, что россияне стали меньше употреблять алкоголь.

"Не замечаю, что Россия – неспортивная страна. Все с точностью до наоборот. Для того, чтобы понять, что наша страна спортивная, можно посмотреть, сколько людей у нас занимаются спортом и физической культурой. Люди стали употреблять гораздо меньше алкоголя", — цитирует Вяльбе sport24.ru.

Напомним, недавно Губерниев оскорбил мэра Парижа Анн Идальго. Француженка не хочет видеть россиян на Играх в Париже.