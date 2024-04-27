"Как совмещать любовь к футболу и не умирать с голоду": в РФ тренер пожаловался на нищенскую зарплату

В детском футболе тренеры не зарабатывают так, как во взрослом

Бывший нападающий ряда российских клубов Артур Малоян рассказал о низких зарплатах тренеров в детском российском футболе. К слову, сборная России планирует вернуться в международный футбол в 2028 году.

Соответствующий комментарий Малояна приводит "Чемпионат". Специалист отметил, что не умирает с голоду только потому, что дополнительно проводит индивидуальные тренировки.

– Что критичнее в юношеском футболе: маленькие зарплаты детских тренеров или большое количество тренеров-непрофессионалов?

– В этом смысле играет роль совокупность. Конечно, зарплата детских тренеров нищенская – на нее холостой мужчина не проживет. Тренеры теряют свои амбиции, живя долгие годы на такую зарплату. Футбол отходит на второй план, а во главе стоит вопрос обеспечения своей семьи.

Специалист должен спокойно работать, а не думать, что ему завтра поесть. Тренеру нужно развиваться, но из-за зарплаты у них нет мотивации это делать для себя. Считают, что если они пройдут обучение, то для них не будет пользы.

Мне повезло, что я не особо зависим от зарплаты тренера, потому что еще зарабатываю на индивидуальных тренировках. Каждый день конвейер групп с детьми из разных академий, которые приходят повышать свое футбольное мастерство.

Я нахожу, как совмещать любовь к футболу и не умирать с голоду, – сказал Малоян.

Ранее сообщалось, что УЕФА решил допустить юношеские сборных России U-17 к международным турнирам. Однако это спровоцировало бурную реакцию в европейских странах. В итоге Союз отменил свое решение.