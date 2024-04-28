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"Братья" подвели: сербы поиздевались над гимном РФ, доведя россиянку до слез (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Юлия Чумгалакова начала плакать, когда "замолчал" гимн России Новость обновлена 28 апреля 2024, 17:34
Юлия Чумгалакова начала плакать, когда "замолчал" гимн России. Фото Screenshot

Сербские чиновники даже извинились перед россиянкой

На чемпионате Европы по боксу в Белграде (Сербия) произошел конфуз с гимном России. Российские спортсмены были допущены на соревнования под своим флагом, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

На награждении россиянки Юлии Чумгалаковой, завоевавшей "золото" в весовой категории до 48 кг, выключился звук во время исполнения гимна России. Об этом сообщает Р-Спорт. Боксерша заплакала, а организаторы посетовали на технические проблемы.

"Во время исполнения гимна России возникли технические проблемы, и звук выключился. Приносим извинения сборной России", – объяснили инцидент в Федерации бокса Сербии.

Чемпионат Европы по боксу проходит с 18 по 28 апреля в Белграде. Добавим, что решение о допуске россиян на международные турниры по боксу было принято Международной ассоциацией бокса (IBA). Из-за этого Украина и другие цивилизованные страны бойкотируют подобные соревнования. А МОК исключил из своего состава IBA, которую возглавляет друг президента РФ Владимира Путина Умар Кремлев. В итоге отбором на олимпийский турнир по боксу занимается не IBA, а МОК.

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#Бокс #Сербия #Россия