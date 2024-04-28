"Брати" підвели: серби познущалися з гімну РФ, довівши росіянку до сліз (відео)

Сербські чиновники навіть вибачилися перед росіянкою

На чемпіонаті Європи з боксу у Белграді (Сербія) стався конфуз із гімном Росії. Російських спортсменів допустили на змагання під своїм прапором, незважаючи на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

На нагородженні росіянки Юлії Чумгалакової, яка здобула "золото" у ваговій категорії до 48 кг, вимкнувся звук під час виконання гімну Росії. Про це повідомляє Р-Спорт. Боксерка заплакала, а організатори поскаржилися на технічні проблеми.

"Під час виконання гімну Росії виникли технічні проблеми, і звук вимкнувся. Приносимо вибачення збірній Росії", — пояснили інцидент у Федерації боксу Сербії.

Чемпіонат Європи з боксу відбувається з 18 по 28 квітня у Белграді. Додамо, що рішення про допуск росіян на міжнародні турніри з боксу було ухвалено Міжнародною асоціацією боксу (IBA). Через це Україна та інші цивілізовані країни бойкотують подібні змагання. А МОК виключив зі свого складу IBA, яку очолює друг президента РФ Володимира Путіна Умар Кремльов. У результаті відбором на олімпійський турнір з боксу займається не IBA, а МОК.