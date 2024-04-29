Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу: при нем вышли на Евро-2016

Возглавлял ряд украинских и иностранных клубов, в том числе киевское "Динамо", харьковский "Металлист", черниговскую "Десну", киевский ЦСКА

В понедельник, 29 апреля, умер Михаил Фоменко, бывший главный тренер сборной Украины по футболу. Ему было 75 лет.

Об этом сообщил председатель ассоциации футбола Сумской области Андрей Прохорович. Там отметили, что Фоменко — воспитанник сумской футбольной школы "Спартак", в составе клуба он начал профессиональную карьеру.

Позже выступал за "Зарю" (1970-71) и "Динамо" (1972-78). В составе киевлян трижды становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР, также завоевал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

С 1972 по 1976 год Фоменко представлял сборную СССР по футболу. В ее составе стал вицечемпионом Европы 1972 года и бронзовым призером Олимпиады-1976.

Михаил Фоменко

В 1979 году Фоменко начал тренерскую карьеру. Возглавлял ряд украинских и иностранных клубов, в том числе киевское "Динамо", харьковский "Металлист", черниговскую "Десну", киевский ЦСКА.

Михаил Фоменко

В 1993 году привел "Динамо" в первый в истории клуб чемпионства Украины. В том же году выиграл с киевлянами Кубок Украины.

В конце 2012 года Фоменко возглавил сборную Украины по футболу. Вывел национальную команду на чемпионат Европы 2016, однако подал в отставку после неудачного выступления на турнире, где "сине-желтые" заняли последнее место в группе после трех поражений.

Михаил Фоменко – заслуженный тренер Украины и Грузии. Заслуженный работник физической культуры и спорта. Почетный гражданин Сум.

Михаил Фоменко

"С Михаилом Ивановичем пошла целая эпоха украинского и мирового футбола", — отметила Ассоциация футбола Сумской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в июле прошлого года экстренер сборной Украины Михаил Фоменко сообщил, что лечится от онкологии.