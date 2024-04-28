Мудрик, Довбик и примкнувший к ним Ярмоленко: на чем ездят звезды украинского футбола

Украинские футболисты не слишком кичатся роскошными фото в соцсетях

Об автопарке Роналду, спустившем на роскошные тачки миллионы долларов, мы уже рассказывали. А сегодня решили узнать, кто из украинских футболистов, на каких автомобилях ездит.

Все они имеют хорошую зарплату, ведь большинство из них являются или были членами самых известных футбольных клубов мира. Давайте узнаем, собираются ли украинские звезды футбола тратить большие деньги на автомобили.

Андрей Ярмоленко

Когда-то Андрей Ярмоленко приобрел себе супер роскошное Maserati. Стоимость такого авто составляла около 200 тысяч долларов. Один из лучших бомбардиров сборной Украины признается, что максимально не доволен автомобилем и считает его неудобным. Футболист говорил, что он был "молодым и глупым", когда принимал это решение, ведь авто зимой не едет, ну и для семьи с детьми оно максимально не практично.

Maserati Quattroporte Sport GT S имеет 4,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 439 лошадиных сил и задний привод. Одно время автомобиль был очень популярен.

Евгений Коноплянка

34-летний левый вингер сборной Украины недавно распрощался с румынским клубом и, по утверждению многочисленных слухов, готовится завершать карьеру и стать агентом. В свое время футболист признавался, что ездил на Лади Калине, а двумя его любимыми марками авто являются Mazda и Mercedes-Benz. В частности, Коноплянка владеет роскошным Mercedes-Benz GL63. Стоит автомобиль около 130 тысяч долларов. Он оснащен 5,5-литровым двигателем мощностью в 557 лошадиных сил.

Михаил Мудрик

Михаил Мудрик, сейчас проживающий в Лондоне, недавно приобрел спортивный кроссовер Audi SQ8 последней модели. Своей покупкой вингер лондонского "Челси" похвастался в соцсетях.

Егор Ярмолюк

Атакующий полузащитник клуба "Брентфорд" столкнулся в Лондоне с проблемой, связанной со страховкой на авто. Он приобрел для себя BMW M5, но не смог застраховать его, поэтому машину пришлось продать. Впоследствии Ярмолюк пересел на BMW M4.

Денис Гармаш

Экс-полузащитник "Динамо" и сборной Украины в свое время владел Porsche Panamera. В декабре 2017 года его автомобиль был расстрелян неизвестными. Нападавших так и не обнаружили. Сейчас неизвестно, на каком автомобиле ездит 34-летний полузащитник "Металлиста 1925".

Андрей Пятов

Ранее у голкипера "Шахтера" была Audi Q7, но в Киеве ее украли. Преступников так и не обнаружили. Поэтому единственным автомобилем Пятова является спорткар Nissan GT-R. Он стоит от 120 до 240 тысяч долларов.

Андрей Лунин

Вратарь испанского клуба "Реал Мадрид" и сборной Украины недавно получил роскошный электрокар в подарок. Такие автомобили получили все футболисты "Реала" от BMW. Украинский футболист выбрал авто на платформе М50, стоимость его составляет более 100 тысяч долларов.

Виталий Миколенко

Футболист Виталий Миколенко после выхода Украины на чемпионат Европы в 2019 году решил сделать подарок. За убедительную игру он получил 4 млн долларов, поэтому не удивительно, что он смог выложить за новенький Mercedes-Benz GLE около 120 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" также писал, на каких авто ездят главные дорожники разных областей Украины. В их декларациях встречаются как спорткары, так и довольно необычные экземпляры вроде прицепа или советского автобуса.