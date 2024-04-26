Украинский футболист угодил в скандал во Франции: подробности

Алиун Ба пострадал от расистских высказываний Даниила Игнатенко

Украинский защитник Даниил Игнатенко попал в скандал в матче Лиги 2 чемпионата Франции, в котором сыграли "Бордо" и "Дюнкерк". Украинец выступает за "Бордо".

Защитник "Дюнкерка" Алиун Ба пострадал от расистских высказываний, которые были сказаны Игнатенко, сообщает L'Equipe. Отмечается, что Даниил назвал соперника "black pussy".

Известно, что украинец вышел в стартовом составе "Бордо" и провел на поле 74 минуты. После матча "Дюнкерк" обратился в Дисциплинарный комитет лиги и может довести дело даже до суда. "Бордо" обещает наказать Игнатенко, если вина будет доказана.

Игрок перешел в "Бордо" на правах аренды с правом выкупа 30 января 2022 года. Летом 2022 года "Бордо" выкупил контракт игрока у "Шахтера" и Даниил подписал полноценное соглашение с французским клубом. В этом сезоне Игнатенко провел за "Бордо" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Игрок известен по выступлениям в Украине за "Металлург" (Запорожье), "Шахтер" (Донецк), "Мариуполь" и "Днепр-1". Также он выступал за венгерский "Ференцварош".

8 июня 2022 года Игнатенко дебютировал за сборную, выйдя на замену вместо Сергея Сидорчука в матче Лиги наций 2022/2023 со сборной Ирландии. 24 сентября 2022 года забил свой первый гол за сборную в победном матче Лиги наций УЕФА 2022/23 против cборной Армении. Всего провел в составе сборной Украины 5 матчей.

Ранее стало известно, что "Шахтер" избавится от футболиста, который болел за Россию.