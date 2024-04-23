"В нынешних условиях любая медаль, завоеванная нашими спортсменами, это уже успех": призер Сиднея-2000 Говорова

Титулованная спортсменка не понимает смысла подсчитывать медали

Через три месяца в Париже стартуют летние Олимпийские игры Париж-2024. Это первые для Украины игры в условиях полномасштабного вторжения, которое началось через несколько дней после завершения зимней Олимпиады Пекин-2022.

Своими прогнозами относительно выступления сборной Украины с "Телеграфом" поделилась бронзовая призер Игр Сидней-2000 в тройном прыжке, а ныне советник руководителя Офиса Президента по вопросам спорта Елена Говорова. Полностью интервью можно прочитать здесь.

"В нынешних условиях любая медаль, завоеванная нашими спортсменами, это уже успех", — отмечает Говорова.

Что касается количества наград, она добавляет: "Вы же знаете, я спортсменка, у нас не принято считать медали вслух (улыбается). Я вообще не понимаю счета медалей, тем более золотых. Я вам приведу пример. Яна Клочкова в Сиднее-2000 завоевала три медали (две золота и серебро), в Афинах-2004 еще две золота – четыре золота. Это говорит о развитии спорта в стране, или это говорит о том, что талантливый человек вышел, подготовился должным образом и завоевал медали для страны?

На что мы обращаем внимание, если мы говорим о развитии спорта в стране? На наши сильнейшие виды спорта мы должны смотреть всесторонне, а не только считать медали. Говоря о плавании, мы помним Сидней и Афины, и какой ступор был после этого. Только в последние годы мы видим, что Михаил Романчук и Владислав Бухов выходят на новый уровень, демонстрируют результаты. Если мы говорим о развитии спорта, нужно смотреть не только на медали на Олимпийских Играх. Есть таланты, которые борются за награды на Олимпийских Играх, есть определенный процент характера тоже… Бывают и такие случаи на Олимпийских играх".

Также призер Олимпиады добавила: "Медали будут на Олимпийских Играх, я уверена. А сколько и какого достоинства, это время покажет".

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На данный момент аналитики предрекают сборной Украины 13 наград соревнований.