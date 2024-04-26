По стопам легенды украинского футбола: в карьере Лунина может быть неожиданный поворот

Украинец уже отыграл почти в 30 матчах

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин, выдающий свой лучший сезон, заинтересовал "Милан". Ранее в услугах украинского футболиста были заинтересованы команды из Германии, Франции и Англии.

Как пишет каталонское издание El Nacional, пока нет информации о том, на какой стадии находятся переговоры миланского и мадридского клубов. Как известно, соглашение игрока сборной Украины с командой из Мадрида действует до лета 2025 года.

Если же до 1 января следующего года Лунин не подпишет новый контракт с "Реалом", то любой из желающих клубов сможет начать с ним переговоры. Если они пройдут успешно, то украинец бесплатно присоединится к своей команде летом 2025 года.

Ранее в СМИ была информация о том, что в услугах Лунина заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ" и "Бавария". При этом до конкретики пока не доходило.

Также журналисты писали, что украинский страж ворот не принял предложение руководства мадридского "Реала" о продлении контракта.

Что касается "Милана", то эта команда является одной из самых титулованных в своей стране. Миланцы 19 раз выигрывали титул Серии А. Именно там выступал легендарный украинский футболист Андрей Шевченко, который в свое время получал "Золотой мяч".

В текущем сезоне Лунин отыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов и 12 раз завершал матч на сухо.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Лунин назвал условие, при котором готов остаться в испанском "Реале".