Грузина поддержала публика

Грузинский боксер Лаша Гурули столкнулся с коррупцией на чемпионате Европы в Белграде (Сербия). Накануне организаторы поиздевались над гимном России на этом турнире.

Соответствующий комментарий Гурули приводит insidethegames. Лаша рассказал, что перед финальным поединком против россиянина Тархана Идигова его команде поступило предложение проиграть бой, не выходя на ринг, за "большую сумму денег".

"Накануне поединка нам предложили большую сумму денег. Они не хотели, чтобы я выходил на ринг. Когда они получили окончательный ответ, то сказали, что будут добиваться этой победы во что бы то ни стало.

Моя стратегия заключалась в том, чтобы работать на расстоянии, чтобы не было возможности обмениваться ударами. Россиянин проиграл первый раунд по дистанции, и я не думал, что у судей может быть выбор, но они всё равно отдали ему преимущество 4:1", — сказал Гурули.

Добавим, что Лаша провел 2 раунда из 3 в финале ЧЕ против Идигова. Затем боксер отказался продолжать бой из-за предвзятого судейства, публика поддержала грузина. На награждении представитель Грузии снял медаль и демонстративно ушел с пьедестала, отказавшись от совместного фото с россиянином.

Примечательно, что по неизвестной причине на финал ЧЕ против россиянина Муслима Гаджимагомедова не вышел представитель Армении Нарек Манасян.

Чемпионат Европы по боксу проходил с 18 по 28 апреля. Решение о допуске россиян на турнир без ограничений (с флагом и гимном) было принято Международной ассоциацией бокса (IBA), которой руководит друг президента РФ Владимира Путина Умар Кремлев. Из-за этого Украина и другие цивилизованные страны бойкотируют подобные соревнования, а Международный олимпийский комитет (МОК) исключил из своего состава IBA.