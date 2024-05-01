Спроба підкупу та нечесне суддівство: грузинський боксер публічно принизив збірну РФ (відео)

Грузина підтримала публіка

Грузинський боксер Лаша Гурулі зіткнувся з корупцією на чемпіонаті Європи у Белграді (Сербія). Напередодні організатори познущалися з гімну Росії на цьому турнірі.

Відповідний коментар Гурулі наводить insidethegames. Лаша розповів, що перед фінальним поєдинком проти росіянина Тархана Ідігова його команді надійшла пропозиція програти бій, не виходячи на ринг, за "велику суму грошей".

"Напередодні поєдинку нам запропонували велику суму грошей. Вони не хотіли, щоб я виходив на ринг. Коли вони отримали остаточну відповідь, то сказали, що добиватимуться цієї перемоги будь-яким способом.

Моя стратегія полягала в тому, щоб працювати на відстані, щоб не було можливості обмінюватися ударами. Росіянин програв перший раунд по дистанції, і я не думав, що судді можуть мати вибір, але вони все одно віддали йому перевагу 4:1", — сказав Гурулі.

Додамо, що Лаша провів 2 раунди з 3 у фіналі ЧЄ проти Ідігова. Потім боксер відмовився продовжувати бій через упереджене суддівство, публіка підтримала грузина. На нагородженні представник Грузії зняв медаль і демонстративно пішов із п’єдесталу, відмовившись від спільного фото з росіянином.

Цікаво, що з невідомої причини на фінал ЧЄ проти росіянина Мусліма Гаджимагомедова не вийшов представник Вірменії Нарек Манасян.

Чемпіонат Європи з боксу проходив із 18 по 28 квітня. Рішення про допуск росіян на турнір без обмежень (з прапором та гімном) було ухвалено Міжнародною асоціацією боксу (IBA), якою керує друг президента РФ Володимира Путіна Умар Кремльов. Через це Україна та інші цивілізовані країни бойкотують подібні змагання, а Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виключив зі свого складу IBA.