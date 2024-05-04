"Отказники указывают, что они больны": названы причины демарша игроков сборной Украины

В национальной команде творится неладное

В мужской сборной Украины по волейболу бушует огромный скандал, шлейф которого тянется годами. Федерация волейбола Украины (ФВУ) обвиняет спортсменов в саботаже и предательстве во время войны, а игроки высказывают недоверие функционерам.

Президент Федерации волейбола Украины (ФВУ) Михаил Мельник в комментарии sport-express.ua объяснил причины демарша игроков. По его словам, некоторые волейболисты просто хотят отдохнуть, другие выступают против назначения Рауля Лосано на пост главного тренера команды, требуя вернуть Угиса Крастиньша, который тренировал Сине-желтых на протяжении семи лет.

— Существует ли конфликт ведущих игроков с руководством ФВУ или мужской сборной?

— Нет. Все отказники указывают, что они больны. Хотя можно предположить, что преимущественно волейболисты хотят отдохнуть после изнурительных выступлений за клуб.

Еще одна причина наверняка связана с новым главным тренером. Наставником сборной Украины семь лет был Угис Крастиньш. В последние годы его команда не демонстрировала соответствующих результатов, и профильное Министерство (с учетом мнения ФВУ) не продлило с ним контракт.

Мы бы не поддержали Угиса Крастиньша, но он и не подавал свою кандидатуру на продление контракта.

Новый главный тренер приступил к работе две недели тому назад. А некоторые игроки настаивали на возвращении Крастиньша, иначе угрожали отказаться выступать за сборную. Это было впервые сказано еще в октябре прошлого года, — сказал Мельник.

Напомним, несколько игроков "Прометея" предъявили справки от врача, согласно которым они не могут приехать на сбор национальной команды. Кроме того, ряд украинских легионеров отказываются выступать за сборную Украины после назначения Лосано. Федерация собирается жестко наказать отказников.