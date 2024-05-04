"Это саботаж": лидеров сборной Украины дисквалифицируют за отказ играть за страну

Против некоторых волейболистов Федерация применит санкции

Президент Федерации волейбола Украины (ФВУ) Михаил Мельник высказался о ситуации в сборной Украины. Лидеры национальной команды отказываются приезжать на тренировочный сбор.

Соответствующий комментарий Мельника приводит sport-express.ua. Михаил отметил, что игроков, которые отказалась ехать в сборную, накажут вплоть до дисквалификации. Этот вопрос будет решаться на Исполкоме ФВУ.

— Это саботаж, который длится уже круглый год. Мы никак не можем объяснить аргентинскому тренеру Раулю Лосано, что у нас происходит. Будем пытаться дисквалифицировать тех, кто приглашен и не хочет играть за сборную.

— Какая отказникам "светит" дисквалификация?

— Это будет решать исполком ФВУ. В регламенте точного срока дисквалификации нет, – сказал Мельник.

Напомним, часть игроков сборной Украины из "Прометея" не приедут на сбор национальной команды якобы из-за врачебного запрета. А лидеры сборной Олег Плотницкий и Василий Тупчий уважительных причин, чтобы не ехать на сбор, не предоставили. Накануне игроки сборной Украины выступили против назначения Лосано на пост главного тренера команды. Дело в том, что ФВУ не советовалась с волейболистами по этому поводу. Рауль также не доволен, ведь он приехал работать с одной командной, а на сборе будут совсем другие игроки. Ранее сборную покинул тренер Угис Крастиньш, под руководством которого наша команда пробилась в четвертьфинал ЧМ.