В Буковеле состоялся чемпионат Украины по волейболу на снегу (видео)

Зимний вид волейбола набирает популярности в Украине

В живописном уголке Карпат прошел чемпионат Украины-2024 по волейболу на снегу. Снежный волейбол или "снежка" — молодой вид спорта, который с каждым годом становится все популярнее и популярнее в Украине.

Победу у мужчин завоевали закарпатские спортсмены. Об этом сообщает facenews. Помогал в проведении турнира президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник, вице-президент ФВУ Андрей Лопушанский и Федерация биатлона Украины.

У мужчин победу отпраздновала команда Скукис/Яковлев/Пипта/Феньо, представляющие Сваляву, Королево, Каменицу и Ужгород. "Серебро" досталось команде из Ужгорода (Казаков/Курко/Луговой), а "бронза" команде из Ивано-Франковска и Надворной (Молодий/Павлик/Маркин/Турченяк).

У женщин триумфовало трио из Хмельницкого (Пивовар/Загрубская/Кучерява). Второе место заняли спортсменки из Мукачево (Говоши/Федорцы/Шпаковская/Попинчак). "Бронзу" завоевали ужгородские волейболистки (Скукис/Терив/Бутко/Шатан).

Волейбол на снегу в ближайшие годы может стать олимпийским видом спорта, а потому развитие этого вида может помочь Украине вернуть свои позиции в командных играх на самом высшем уровне. В отличие от пляжного волейбола в "снежку" играют 3 на 3, а не 2 на 2.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по волейболу потеряла главного тренера, с которым дошла до четвертьфинала чемпионата Европы-2023.