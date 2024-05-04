"Відмовники вказують, що вони хворі": названо причини демаршу гравців збірної України

У національній команді коїться недобре

У чоловічій збірній України з волейболу вирує величезний скандал, шлейф якого триває роками. Федерація волейболу України (ФВУ) звинувачує спортсменів у саботажі та зраді під час війни, а гравці висловлюють недовіру функціонерам.

Президент Федерації волейболу України (ФВУ) Михайло Мельник у коментарі sport-express.ua пояснив причини демаршу гравців. За його словами, деякі волейболісти просто хочуть відпочити, інші виступають проти призначення Рауля Лосано на посаду головного тренера команди, вимагаючи повернути Угіса Крастіньша, який тренував Синьо-жовтих упродовж семи років.

— Чи існує конфлікт провідних гравців із керівництвом ФВУ чи чоловічої збірної?

— Немає. Всі відмовники вказують, що вони хворі. Хоча, можна припустити, що, переважно, волейболісти хочуть відпочити після виснажливих виступів за клуб.

Ще одна причина, напевно, пов’язана із новим головним тренером. Наставником збірної України сім років був Угіс Крастіньш. У останні роки його команда не демонструвала відповідних результатів, і профільне Міністерство (із врахуванням думки ФВУ) не продовжило із ним контракт. Ми би не підтримали Угіса Крастіньша, але він і не подавав свою кандидатуру на продовження контракту.

Новий головний тренер приступив до роботи два тижні тому. А деякі гравці наполягали на поверненні Крастіньша, інакше погрожували відмовитися виступати збірну. Це вперше було сказано ще в жовтні минулого року, — сказав Мельник.

Нагадаємо, кілька гравців "Прометея" подали довідки від лікаря, згідно з якими вони не можуть приїхати на збір національної команди. Крім того, низка українських легіонерів відмовляється виступати за збірну України після призначення Лосано. Федерація збирається жорстко покарати відмовників.