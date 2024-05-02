Скандал в волейболе: мужская сборная осталась без шести ключевых игроков, сами лидеры не видят проблемы

Команда осталась без лидеров перед стартом Золотой Евролиги

Мужская сборная Украины по волейболу в турнирах 2024 года будет вынуждена выступать без нескольких ведущих игроков. Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник уведомил, что в лагерь команды не прибыли игроки клуба "Прометея" Ян Ерещенко, Дмитрий Теременко, Горден Брова и Виталий Щитков.

Также подтвердил, что пока не будет выступать за сборную капитан команды Олег Плотницкий. Причина – желание игрока взять паузу. Компанию ему составит диагональный Василий Тупчий, сообщает Суспильне Спорт.

При этом, сборная Украины должна собраться в полном составе 3 мая. В этот день начинается подготовка команды к Золотой Евролиге.

Президент ФВУ в этой связи отмечает: "Будет ли какое-нибудь наказание игрокам, которые не приедут 3 мая? Обязательно. Мы будем собирать Исполком. У нас четко прописано, что игрок национальной сборной должен явиться по вызову в лагерь. Если по неуважительной причине он не появился, то клуб, за который он играет, будет оштрафован на 20 тысяч гривен, а игрок дисквалифицирован", – заявил Мельник.

В свою очередь, Олег Плотницкий отметил: "Хочется восстановиться. Надо проверить колени, опять же. И вообще провериться после сезона, мне кажется, что такой тяжеловатый был. Я туда [в сборную Украины] не приеду. И в команде, и в руководстве это знают. На данный момент, мне кажется, что лучше сделать паузу. Тем более если в этом году есть возможность — мы играем только Золотую Евролигу. На чемпионат Европы мы квалифицировались, на чемпионат мира тоже.

Если все будет хорошо, то будет Кубок претендентов. Что еще надо? До Олимпиады следующей четыре года. На эту никак не попадаем. Ребята имеют право отдохнуть. И это хорошая возможность проверить молодых", — сказал Плотницкий.

Также он добавил, что понимает, что его решение может вызвать негативную реакцию болельщиков и любителей волейбола. "Многие говорили мне об этом. Думаю, что многие будут говорить, что мы такие-сякие — это нормально".

Плотницкий также отметил, что хочет, чтобы между представителями федерации волейбола и игроками установился контакт: "Я хочу, чтобы нашелся контакт — чтобы люди начали слушать, не говорю "слышать", а просто слушать друг друга. В любой компании, которая работает на результат, это нормально", — добавил игрок.

Также высказался по поводу не приезда в команду и Василий Тупчий. "Я был готов приехать в сборную, но у меня было небольшое условие, чтобы моя семья время от времени могла приезжать ко мне на несколько дней, потому что они находятся в Украине. Я знаю, что есть такое правило у тренера, что нельзя, чтобы семьи были, девушки, жены. Как по мне, это пережитки прошлого, поэтому я поставил условие: если можно, чтобы семья приехала — я приеду, если нет — я не приеду. На что я вообще не получил никакого ответа и не имею вообще никаких коммуникаций.

Но, как по мне, ничего страшного в этом нет, поедут игроки, которые играли в Украине, кто-то из-за рубежа приедет, я думаю. Также будет возможность у них себя проявить", — сказал Тупчий в комментарии сайту Tribuna.com.

Напомним, что в этом году новым тренером сборной стал аргентинский специалист Рауль Лосано. Он сменил в коллективе Угиса Крастиньша.