"Доносники та зрадники": у РФ бісться через гучне рішення України

Російські пропагандисти відразу почали ображати українців

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв висловився про те, що українських спортсменів та тренерів зобов’язали доповідати про порушення нейтрального статусу росіян на Олімпіаді-2024 у Парижі. Українці зобов’язані повідомляти керівництво делегації про будь-які спроби провокаційних дій з боку представників РФ та Білорусі.

Відповідний коментар Васильєва наводить Р-Спорт. Колишній біатлоніст назвав ситуацію "зрадою".

"Вони намагаються знайти хоч найменший привід для дискредитації наших спортсменів, тому вдаються до таких безглуздих пропозицій. Нічого спільного подібне зі спортом не має. Якась гидота вводиться Заходом у ранг норми.

Але для них зараз багато є нормою: донесення, зрада, брехня. Має пройти час, щоб усе заспокоїлося і люди включили здоровий глузд. Вони зрозуміють, що слідуючи такому шляху нікуди не підеш, – це деструктивний шлях”, – сказав Васильєв.

Олімпійська чемпіонка, депутат Держдуми Світлана Журова вважає, що більшість українців проігнорує це зобов’язання.

"Вони давно це заохотили. Вони російськомовні, знають усіх хлопців, знають соцмережі та інше, хто і кому лайк поставив. Доповіді та відстеження всіляко заохочуються.

Коли наших спортсменів зненацька від чогось усувають, то найчастіше це йде від українських спортсменів та інших близьких до них людей.

Це всіляко заохочується. Але це більше застереження, більшість спортсменів так не готові вислуговуватись. Вони розуміють, що все потім закінчиться, політики зміняться, а їм ще доведеться взаємодіяти", – цитує Журову ТАСС.

Російський шахіст-путініст Сергій Карякін назвав рішення українських спортивних чиновників "дурістю".

"Це все було б дуже смішно, якби не було так сумно. Це дурна ініціатива, я не розумію, навіщо це потрібно спортсменам.

Нас з усіх боків притискають, тому я задумався б на місці наших спортсменів, чи варто взагалі їхати на Олімпіаду", – цитує Карякіна ТАСС.

Раніше українським спортсменам дали інструкцію зі спілкування з росіянами на Олімпіаді. Напередодні РФ звинуватила Україну та Міжнародний олімпійський комітет у змові.