Украинский вратарь забил феноменальный гол (видео)

Гол вратаря — большая редкость в футболе

Юный украинский вратарь бразильского клуба "Атлетико Паранаэнсе" Максим Воронов забил гол в матче юношеской лиги Паранаэнсе-U20. Команда украинца в итоге победила сверстников из клуба "Парана СТС" со счетом 3:2.

Максиму удалось поразить ворота соперников ударом от своей штрафной площади. Об этом сообщает пресс-служба "Атлетико Паранаэнсе" в Twitter.

Воронов удачно сыграл на выходе и вынес мяч подальше от ворот. В итоге круглый рикошетом от газона отскочил прямо за шиворот вратарю "Параны СТС". Добавим, что "Атлетико Паранаэнсе" U-20 по итогам 9 туров лидирует в данной лиге, а в юношеском чемпионате Бразилии после 5 игр команда идет в группе лидеров на шестой позиции.

Отметим, Максим является воспитанником харьковского "Металлиста" и пополнил ряды "Атлетико Паранаэнсе" в мае 2023 года.

Напомним, в текущем сезоне Лиги чемпионов в одном из матчей гол забил вратарь. Счастливчиком оказался голкипер "Лацио" Иван Проведель. Ранее сообщалось, что кипер "Дюделанжа" (Люксембург) Дидье Депре забил невероятный автогол, который рассмешил болельщиков.