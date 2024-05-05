Месси установил два рекорда, сделав пента-трик из ассистов (видео)

Аргентинец сделал 6 голевых действий в одной игре

В воскресенье, 5 мая, "Интер" Майами разгромил "Нью-Йорк РБ" в матче регулярного сезона МЛС. За хозяев блестящую игру провел аргентинец Лионель Месси, который недавно помог своему вратарю отбить пенальти.

Месси оформил 5 ассистов и забил один гол в этой игре. Таким образом, он установил сразу два рекорда МЛС, сообщает пресс-служба лиги в Twitter.

Встреча, проходившая в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США) на "Чейз Стадиум", завершилась со счетом 6:2. Основные события игры развернулись во втором тайме, в котором Лионель оформил пента-трик из ассистов, а также отметился голом. Партнер аргентинца Луис Суарес отметился хет-триком, а Матиас Рохас — дублем.

Месси стал первым футболистом МЛС, который сделал 6 голевых действий в одном матче, а также первым, кто отдал 5 голевых пасов в одной игре. Кроме того, все это он сделал за один тайм.

Напомним, товарищеский матч "Интера Майами" со сборной звезд чемпионата Гонконга привел к громкому скандалу. К слову, во время мирового турне Месси даже сыграл против команды Криштиану Роналду.