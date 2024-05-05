Український воротар забив феноменальний гол (відео)

Гол воротаря – велика рідкість у футболі

Юний український воротар бразильського клубу "Атлетіко Паранаенсе" Максим Воронов забив гол у матчі юнацької ліги Паранаенсе-U20. Команда українця зрештою перемогла однолітків з клубу "Парана СТС" з рахунком 3:2.

Максиму вдалося влучити у ворота суперників ударом від свого штрафного майданчика. Про це повідомляє пресслужба "Атлетіко Паранаенсе" у Twitter.

Воронов вдало зіграв на виході та виніс м’яч подалі від воріт. У результаті круглий рикошетом від газону відскочив прямо за комір воротарю "Парани СТС". Додамо, що "Атлетіко Паранаенсе" U-20 за підсумками 9 турів лідирує в цій лізі, а в юнацькому чемпіонаті Бразилії після 5 ігор команда йде в групі лідерів на шостій позиції.

Зазначимо, Максим є вихованцем харківського "Металіста" та поповнив лави "Атлетіко Паранаенсе" у травні 2023 року.

Нагадаємо, цього сезону Ліги чемпіонів в одному з матчів гол забив воротар. Щасливчиком виявився голкіпер "Лаціо" Іван Проведель. Раніше повідомлялося, що кіпер "Дюделанжа" (Люксембург) Дідьє Депре забив неймовірний автогол, який розсмішив уболівальників.