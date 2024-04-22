В РФ 12-летний хоккеист разбил клюшку о голову соперника (видео)

Инцидент произошел в чемпионате для детей

В РФ во время хоккейного матча детских команд произошел ужасный инцидент. 12-летний спортсмен ударил клюшкой по голове соперника с такой силой, что та поломалась.

Дикое происшествие произошло во время игры Национальной детской хоккейной лиги (НДХЛ) между московскими "Белыми медведями" и "Технопулом" из Балашихи. Об этом сообщает Р- Спорт.

Юный хоккеист из столичной команды Владислав попал под силовой прием соперника из Балашихи Виктора. Владислав разозлился и сзади ударил Виктора клюшкой по голове, после чего пострадавший, которого от серьезной травмы спас шлем, бросил обломок спортивной экипировки в соперника и началась драка. Рефери быстро остановил "поединок". Судья удалил участников потасовки до конца игры.

Напомним, в Стамбуле прошел этап хоккейного Континентального кубка. Где в одном из матчей встретились местный "Буз Адамлар" и испанская "Барселона". Во время игры произошла массовая драка между российскими хоккеистами турецкого клуба и украинцами из "Барселоны". Добавим, что весь российский хоккей находится под санкциями до конца сезона 2024/25 из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.