"Огромная ошибка": Свитолина раскритиковала судью матча Украина - Румыния (видео)

Скандальный эпизод произошел в решающей игре

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №18) раскритиковала судейство в матче Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Румынией (2:3). Инцидент произошел в решающей игре.

Соответствующий комментарий Свитолина разместила в сторис на своей странице в Instagram. Элина считает, что судья допустил большую ошибку в парном поединке.

В 5-й игре Украину представляли сестры Людмила и Надежда Киченок. Им противостояли румынки Жаклин Кристиан и Ана Богдан. Во втором сете при счете 4:3 в пользу украинок наша команда была в одном розыгрыше от брейка. Украинки, казалось, взяли гейм, однако в игру вмешался судья на вышке Джеймс Кеотавонг, который отдал розыгрыш румынкам. Арбитр решил, что мяч якобы попал нашей теннисистке в живот, после чего она нанесла удар ракеткой.

"Какая плохая работа судьи! Как он вообще мог это придумать? От живота в ракетку и в корт? Огромная ошибка!" – написала Свитолина.

В итоге 8-й гейм, а позже и второй сет взяли румынки.

Напомним, после первых матчей в противостоянии Украина — Румыния разгорелся большой языковой скандал. Дело в том, что транслятор пригласил известного волонтера и теннисного мецената в гости в студию, после чего выгнал его прямо во время игры из-за русского языка. В сети потребовали от телеканала извинений.