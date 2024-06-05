Евро-2024: все стадионы чемпионата Европы по футболу

10 арен будут задействованы в Германии на матчи чемпионата Европы

С 14 июня по 14 июля в Германии состоится чемпионат Европы по футболу, в котором будет принимать участие и сборная Украины. Турнир будет проведен в 10 городах на 10 стадионах.

Матчи пройдут по всей стране. "Телеграф" знакомит читателей со всеми аренами, на которых будут играть команды-участницы Евро.

Мюнхен, "Альянц-Арена"

Чемпионат Европы начнется матчем в Мюнхене, на знаменитой "Альянц-Арене", где свои домашние матчи проводит местная "Бавария". Здесь 14 июня в матче открытия сыграют сборные Германии и Шотландии. Здесь же свой первый матч сыграет и сборная Украины, 17 июня, против команды Румынии.

Стадион является относительно новым и был построен в 2005-м году к чемпионату мира-2006, который также проходил в Германии. Стоимость постройки составил 340 млн. евро. Открытие арены состоялось 30 мая 2005 года.

В 2012 году здесь состоялся финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, который запомнился тем, что в нем играли хозяева поля — английскому "Челси" противостояла местная "Бавария". Тем не менее, команда из Лондона выдержала давление чужих стен и победила в серии 11-метровых — 1:1 (4:3). "Мюнхен Арена" также приняла несколько матчей Евро-2020, в том числе четвертьфинал между Италией и Бельгией.

Вместимость арены составляет 66000 зрителей.

Матчи ЕВРО-2024

14.06: Германия — Шотландия (22:00)

17.06: Румыния — Украина (16:00)

20.06: Словения — Сербия (16:00)

25.06: Дания — Сербия (22:00)

02.07: 1/8 финала: 1E — 3A/B/C/D (19:00)

09.07: 1/2 финала (19:00)

Франкфурт-на-Майне, "Вальдштадион"

Арена во Франкфурте является одной из старейших в Германии. Она была открыта в 1925 году и скоро отметит свой 100-летний юбилей. Стадион полностью реконструировался несколько раз и сейчас представляет собой новое, уже четвёртое сооружение на одном и том же месте.

На арене проходили матчи еще Чемпионата мира-1974, 50 лет назад. Здесь же состоялся и ряд игр Евро-1988 и чемпионата мира-2006.

С Украиной арена связана тем, что 11 сентября 2010 года на стадионе прошёл боксёрский поединок, в котором Владимир Кличко защитил свои титулы IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе, нокаутировав в десятом раунде бывшего чемпиона WBC нигерийца Сэмюэла Питера.

Стадион вмещает 47000 зрителей

Матчи ЕВРО-2024

17.06: Бельгия — Словакия (19:00)

20.06: Дания — Англия (19:00)

23.06: Швейцария — Германия (22:00)

26.06: Словакия — Румыния (19:00)

01.07: 1/8 финала: 1F — 3A/B/C (22:00)

Штутгарт, MHPArena

Арена в Штутгарте также довольно старая, была открыта в 1933 году. Стадион был построен по проекту архитектора Пауля Бонаца. Примечательно, что с 1933 по 1945 годы арена носила имя Адольфа Гитлера — Adolf-Hitler-Kampfbahn.

Стадион, как и арена во Франкфурте, также принимал матчи чемпионатов мира 1974 и 2006 годов (4 и 6 соответственно), а также 2 матча чемпионата Европы 1988 года.

Вместимость арены сейчас составляет 51000 зрителей. Сборная Украины здесь проведет матч последнего 3-го тура группового этапа.

Матчи ЕВРО-2024

16.06: Словения — Дания (19:00)

19.06: Германия — Венгрия (19:00)

23.06: Шотландия — Венгрия (22:00)

26.06: Украина — Бельгия (19:00)

05.07: 1/4 финала (19:00)

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

Стадион был построен в 1956 году с вместимостью 100 000 зрителей. До перестройки в 1998 году был самым большим стадионом Германии и назывался "Центральный стадион". В июле 2010 года австрийская компания Red Bull GmbH взяла стадион в аренду и переименовала его в "Ред Булл Арену" сроком как минимум на 10 лет.

Из-за правил спонсорства УЕФА стадион носит название "РБ Арена" во время еврокубковых матчей. Такое же название он будет носить в дни игр Евро-2024.

На арене уже состоялось 5 матчей чемпионата мира 2006 года. В том числе, игра Испания — Украина, которая тогда завершилась разгромом нашей сборной со счетом 4:0. На сей раз, сборная Украины не сыграет на арене.

Вместимость арены — 40000 зрителей. Это один из самых компактных стадионов нынешнего Евро.

Матчи ЕВРО-2024

18.06: Португалия — Чехия (22:00)

21.06: Нидерланды — Франция (22:00)

24.06: Хорватия — Италия (22:00)

02.07: 1/8 финала: 1D — 2F (22:00)

Кельн, "Рейн-Энерги-Штадион"

Стадион в Кельне был построен в 2004-м году на месте двух предыдущих стадионов "Мюнгерсдорфер". Стадион был построен к чемпионату мира-2006 был одним из 12 стадионов принимавших тот турнир. Также арена принимала игры Кубка конфедераций-2005. Кроме того, 21 августа 2020 года стадион в Кельне принял финал Лиги Европы УЕФА сезона 2019/20.

На старом стадионе, первоначально построенном в 1927 году, также проходили матчи чемпионата мира-1974.

Стадион вмешает 43000 зрителей.

Матчи ЕВРО-2024

15.06: Венгрия — Швейцария (16:00)

19.06: Шотландия — Швейцария (22:00)

22.06: Бельгия — Румыния (22:00)

25.06: Англия — Словения (22:00)

30.06: 1/8 финала: 1B — 3A/D/E/F (22:00)

Дюссельдорф, "Меркур Шпиль-Арена"

Строительство было начато в 2002 году недалеко от берега Рейна на месте старого "Рейнштадиона" и было завершено в 2004 году. Стоимость постройки составила 218 миллионов евро. Первый матч на стадионе прошёл 10 сентября 2004 года, "Фортуна" обыграла берлинский "Унион" (2:0).

Стадион не принимал матчи чемпионата мира 2006 года в Германии, однако на арене проводились некоторые международные матчи сборных. Сборная Германии играла здесь с Аргентиной (2005, 2014), Швейцарией (2007), Норвегией (2009), Бельгией (2011) и Испанией (2018). Также на стадионе два товарищеских матча провела сборная Португалии: против Саудовской Аравии (2006) и Греции (2008). Также Арена принимала 56-й конкурс песни Евровидение, в 2011 году.

С Украиной стадион связан не самыми приятными воспоминаниями. 28 ноября 2015 года здесь состоялся чемпионский поединок в тяжёлом весе за титулы IBF, IBO, WBO,WBA super и The Ring между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри. Как известно, тогда выиграл Фьюри. Впрочем, в матче Словакия — Украина у нашей сборной есть все шансы на победу.

Стадион вмещает 47000 зрителей.

Матчи ЕВРО-2024

17.06: Австрия — Франция (22:00)

21.06: Словакия — Украина (16:00)

24.06: Албания — Испания (22:00)

01.07: 1/8 финала: 2D — 2E (19:00)

06.07: 1/4 финала (19:00)

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

Футбольный стадион в Дортмунде является крупнейшим в Германии. Это домашняя арена местной "Боруссии". В 2001 году стадион принял один из самых результативных финалов в истории еврокубков — финал Кубка УЕФА между "Ливерпулем" и "Алавесом" завершился со счетом 5:4.

Стадион был построен для чемпионата мира по футболу и вмещал 54 тыс. зрителей. Первой игрой на арене был товарищеский матч между местной "Боруссией" и "Шальке 04" (0:3). Начиная с сезона 1974/75 и по сей день "Боруссия" использует его в качестве домашнего стадиона.

Стадион дважды модернизировался — в 90-х годах, и перед чемпионатом мира-2006. Также арена принимала игры Евро-1988.

Вместимость стадиона по меркам УЕФА составляет 62000 зрителей.

Матчи ЕВРО-2024

15.06: Италия — Албания (22:00)

18.06: Турция — Грузия (19:00)

22.06: Турция — Португалия (19:00)

25.06: Франция — Польша (19:00)

29.06: 1/8 финала: 1A — 2C (22:00)

10.07: 1/2 финала (22:00)

Гельзенкирхен, "Фельтинс-Арена"

Многофункциональный стадион в Гельзенкирхене, является домашней ареной футбольного клуба "Шальке 04". С лета 2005 года стадион носит имя немецкой пивоваренной компании Veltins. Стадион принимал матчи чемпионатов мира как по футболу (2006 год), так и по хоккею с шайбой (2010 год). Также с 2002 года на этой арене проводится World Team Challenge — Рождественская гонка звёзд биатлона. А в 2004 году стадион принимал финал Лиги чемпионов, где победителем стал португальский "Порту", обыгравший в финале "Монако" со счётом 3:0.

В 2006 году стадион принимал 5 матчей чемпионата мира по футболу, включая четвертьфинал Англия — Португалия. А 7 мая 2010 года был проведён матч открытия чемпионата мира по хоккею с шайбой 2010 года между сборными США и Германии. Матч на трибунах стадиона смотрело 77 803 зрителей, тем самым был установлен мировой рекорд по посещаемости матчей хоккея с шайбой. На месте футбольного поля смонтировали хоккейное, что и дало места для размещения более 15 тыс. человек, не включая 60 тыс. трибунных.

Одной из особенностей арены является выдвижное поле — в течение четырёх часов оно перемещается на улицу, проходя под юго-западной трибуной, что обеспечивает как лучшие условия для роста газона, так и его сохранность во время разнообразных мероприятий, проходящих на стадионе.

Сейчас вместимость стадиона составляет 50000 зрителей.

Матчи ЕВРО-2024

16.06: Сербия — Англия (22:00)

20.06: Испания — Италия (22:00)

26.06: Грузия — Португалия (22:00)

30.06: 1/8 финала: 1C — 3D/E/F (19:00)

Гамбург, "Фолькспаркштадион"

Стадион на западе Гамбурга юыл построен на месте старого стадиона по проекту архитектора Густава Эльснера и открыт 30 апреля 1998 года. При этом, футбольная арена на этом месте существует с 1953 года. В 1974 году старый стадион принимал матчи чемпионата мира по футболу, а в 1988 — игры Евро. А в 2006 году уже новый стадион принимал матчи чемпионата мира по футболу. Тогда на этой арене два матча провела сборная Украины — победный, против Саудовской Аравии (4:0), и проигранный четвертьфинал против Италии (0:3).

За два года до этого, в начале 2004 года УЕФА принял арену в Гамбурге в эксклюзивный клуб "пятизвёздочных стадионов".

12 мая 2010 года арена приняла первый в истории финал Лиги Европы. В этой игре мадридский "Атлетико" переиграл лондонский "Фулхэм" со счетом 2:1.

А 2 июля 2011 года арена приняла бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA между украинским боксером Владимиром Кличко и британцем Дэвидом Хэйем. Бой завершился победой украинца.

Арена вмещает 49000 зрителей.

Матчи ЕВРО-2024

16.06: Польша — Нидерланды (16:00)

19.06: Хорватия — Албания (16:00)

22.06: Грузия — Чехия (16:00)

26.06: Чехия — Турция (22:00)

05.07: 1/4 финала (22:00)

Берлин, "Олимпиаштадион"

Главным и самым крупным стадионом чемпионата мира станет арена, расположенная в столице страны, Берлине. Спортивный комплекс "Олимпиапарк", центром которого сейчас является стадион "Олимпиаштадион", был построен ещё до Первой мировой войны, когда Германия получила право провести летние Олимпийские игры 1916 года. Сам же стадион был построен по инициативе Адольфа Гитлера в 1936 году. Архитектором арены был Вернер Марх.

"Олимпиаштадион" существенно пострадал во время бомбежки Берлина авиацией союзных войск, но в середине 1960-х годов его отстроили заново. Это было время, когда в первые годы существования Бундеслиги — так назывался новый национальный чемпионат ФРГ — каждый матч берлинского клуба "Герта" собирал до 70 000 болельщиков. Стадион принимал матчи чемпионата мира-1974.

После воссоединения Германии "Олимпиаштадион" вновь стал центром, вокруг которого сосредоточены крупнейшие события немецкого футбола, и финальный матч Кубка Германии теперь, как и в прежние времена, неизменно проходит здесь.

В 2006 году в Берлине состоялся финал чемпионата мира между Италией и Францией (тогда итальянцы выиграли в серии пенальти — 1:1 (5:3), а в 2015-м "Барселона" обыграла на "Олимпиаштадионе" в финале Лиги чемпионов "Ювентус" (3:1).

Матчи ЕВРО-2024

15.06: Испания — Хорватия (19:00)

21.06: Польша — Австрия (19:00)

25.06: Нидерланды — Австрия (19:00)

29.06: 1/8 финала: 2A — 2B (19:00)

06.07: 1/4 финала (22:00)

14.07: Финал (22:00)