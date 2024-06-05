Євро-2024: усі стадіони чемпіонату Європи з футболу

10 арен будуть задіяні у Німеччині на матчі чемпіонату Європи

З 14 червня по 14 липня у Німеччині відбудеться чемпіонат Європи з футболу, у якому братиме участь і збірна України. Турнір буде проведено у 10 містах на 10 стадіонах.

Матчі пройдуть по всій країні. "Телеграф" знайомить читачів із усіма аренами, на яких гратимуть команди-учасниці Євро.

Мюнхен, "Альянц-Арена"

Чемпіонат Європи розпочнеться матчем у Мюнхені, на знаменитій "Альянц-Арені", де свої домашні ігри проводить місцева "Баварія". Тут 14 червня у матчі відкриття зіграють збірні Німеччини та Шотландії. Саме тут свій перший матч зіграє й збірна України — проти команди Румунії, 17 червня.

Стадіон є відносно новим і був побудований у 2005 році до чемпіонату світу-2006, який також проходив у Німеччині. Вартість будівництва становила 340 млн. євро. Відкриття арени відбулось 30 травня 2005 року.

2012 року тут відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, який запам’ятався тим, що в ньому грали господарі поля — англійському "Челсі" протистояла місцева "Баварія". Проте команда з Лондона витримала тиск чужих стін та перемогла у серії 11-метрових — 1:1 (4:3). "Мюнхен Арена" також прийняла кілька матчів Євро-2020, зокрема чвертьфінал між Італією та Бельгією.

Місткість арени складає 66 000 глядачів.

Матчі ЄВРО-2024

14.06 : Німеччина — Шотландія (22:00)

17.06 : Румунія — Україна (16:00)

20.06 : Словенія — Сербія (16:00)

25.06 : Данія — Сербія (22:00)

02.07 : 1/8 фіналу: 1E — 3A/B/C/D (19:00)

09.07 : 1/2 фіналу (19:00)

Франкфурт-на-Майні, "Вальдштадіон"

Арена у Франкфурті є однією з найстаріших у Німеччині. Вона була відкрита у 1925 році і незабаром відзначить свій 100-річний ювілей. Стадіон повністю реконструювався кілька разів і зараз є новою, вже четвертою спорудою на тому самому місці.

На арені проходили матчі ще Чемпіонату світу-1974, 50 років тому. Тут же відбулася і низка ігор Євро-1988 та чемпіонату світу-2006.

З Україною арена пов’язана тим, що 11 вересня 2010 року на стадіоні пройшов боксерський поєдинок, у якому Володимир Кличко захистив свої титули IBF, WBO та IBO у важкій вазі, нокаутувавши у десятому раунді колишнього чемпіона WBC нігерійця Самуеля Пітера.

Стадіон вміщує 47 000 глядачів

Матчі ЄВРО-2024

17.06 : Бельгія — Словаччина (19:00)

20.06 : Данія — Англія (19:00)

23.06 : Швейцарія — Німеччина (22:00)

26.06 : Словаччина — Румунія (19:00)

01.07 : 1/8 фіналу: 1F — 3A/B/C (22:00)

Штутгарт, MHPArena

Арена у Штутгарті також досить стара, була відкрита у 1933 році. Стадіон був збудований за проектом архітектора Пауля Бонаца. Примітно, що з 1933 до 1945 року арена носила ім’я Адольфа Гітлера — Adolf-Hitler-Kampfbahn.

Стадіон, як і арена у Франкфурті, також приймав матчі чемпіонатів світу 1974 та 2006 років (4 та 6 відповідно), а також 2 матчі чемпіонату Європи 1988 року.

Місткість арени зараз становить 51 000 глядачів. Збірна України тут проведе матч останнього третього туру групового етапу.

Матчі ЄВРО-2024

16.06 : Словенія — Данія (19:00)

19.06 : Німеччина — Угорщина (19:00)

23.06 : Шотландія — Угорщина (22:00)

26.06 : Україна — Бельгія (19:00)

05.07 : 1/4 фіналу (19:00)

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

Стадіон був збудований у 1956 році з місткістю 100 000 глядачів. До перебудови у 1998 році був найбільшим стадіоном Німеччини та називався "Центральний стадіон". У липні 2010 року австрійська компанія Red Bull GmbH взяла стадіон в оренду і перейменувала його на "Ред Булл Арену".

Через правила спонсорства УЄФА стадіон має назву "РБ Арена" під час єврокубкових матчів. Таку ж назву він носитиме у дні ігор Євро-2024.

На арені вже відбулось 5 матчів чемпіонату світу 2006 року. У тому числі гра Іспанія — Україна, яка тоді завершилася розгромом нашої збірної з рахунком 4:0. Цього разу збірна України не зіграє на цій арені.

Місткість арени – 40000 глядачів. Це один із найкомпактніших стадіонів нинішнього Євро.

Матчі ЄВРО-2024

18.06 : Португалія — Чехія (22:00)

21.06 : Нідерланди — Франція (22:00)

24.06 : Хорватія — Італія (22:00)

02.07 : 1/8 фіналу: 1D — 2F (22:00)

Кельн, "Рейн-Енергі-Штадіон"

Стадіон у Кельні був збудований у 2004-му році на місці двох попередніх стадіонів "Мюнгерсдорфер". Стадіон був побудований до чемпіонату світу-2006 був одним із 12 стадіонів, які приймали той турнір. Також арена приймала ігри Кубка конфедерацій-2005. Крім того, 21 серпня 2020 року стадіон у Кельні прийняв фінал Ліги Європи УЄФА сезону 2019/20.

На старому стадіоні, спочатку побудованому у 1927 році, також проходили матчі чемпіонату світу-1974.

Стадіон може прийняти 43 000 глядачів.

Матчі ЄВРО-2024

15.06 : Угорщина — Швейцарія (16:00)

19.06 : Шотландія — Швейцарія (22:00)

22.06 : Бельгія — Румунія (22:00)

25.06 : Англія — Словенія (22:00)

30.06 : 1/8 фіналу: 1B — 3A/D/E/F (22:00)

Дюссельдорф, "Меркур Шпіль-Арена"

Будівництво арени було розпочато у 2002 році недалеко від берега Рейну на місці старого "Рейнштадіону" і було завершено у 2004 році. Вартість будівництва становила 218 мільйонів євро. Перший матч на стадіоні пройшов 10 вересня 2004 року, "Фортуна" обіграла берлінський "Уніон" (2:0).

Стадіон не приймав матчі чемпіонату світу 2006 року у Німеччині, проте на арені проводились деякі міжнародні матчі збірних. Збірна Німеччини грала тут із Аргентиною (2005, 2014), Швейцарією (2007), Норвегією (2009), Бельгією (2011) та Іспанією (2018). Також на стадіоні два товариські матчі провела збірна Португалії: проти Саудівської Аравії (2006) та Греції (2008). Також Арена приймала 56-й конкурс пісні Євробачення у 2011 році.

З Україною стадіон пов’язаний не найприємнішими спогадами. 28 листопада 2015 року тут відбувся чемпіонський поєдинок у важкій вазі за титули IBF, IBO, WBO, WBA super та The Ring між Володимиром Кличком та Тайсоном Ф’юрі. Як відомо, тоді виграв Ф’юрі. Утім, у матчі Словаччина — Україна наша збірна має всі шанси на перемогу.

Стадіон вміщує 47 000 глядачів.

Матчі ЄВРО-2024

17.06 : Австрія — Франція (22:00)

21.06 : Словаччина — Україна (16:00)

24.06 : Албанія — Іспанія (22:00)

01.07 : 1/8 фіналу: 2D — 2E (19:00)

06.07 : 1/4 фіналу (19:00)

Дортмунд, "Сигнал Ідуна Парк"

Футбольний стадіон у Дортмунді є найбільшим у Німеччині. Це домашня арена місцевої "Борусії". 2001 року стадіон прийняв один із найрезультативніших фіналів в історії єврокубків — гра за Кубка УЄФА між "Ліверпулем" та "Алавесом" завершився з рахунком 5:4.

Стадіон був побудований для чемпіонату світу з футболу та вміщував 54 тис. глядачів. Першою грою на арені був товариський матч між місцевою "Боруссією" та "Шальке 04" (0:3). Починаючи з сезону 1974/75 і до цього дня "Борусія" використовує його як домашній стадіон.

Стадіон двічі модернізувався — у 90-х роках і перед чемпіонатом світу-2006. Також арена приймала ігри Євро-1988.

Місткість стадіону за мірками УЄФА складає 62 000 глядачів.

Матчі ЄВРО-2024

15.06 : Італія — Албанія (22:00)

18.06 : Туреччина — Грузія (19:00)

22.06 : Туреччина — Португалія (19:00)

25.06 : Франція — Польща (19:00)

29.06 : 1/8 фіналу: 1A — 2C (22:00)

10.07 : 1/2 фіналу (22:00)

Гельзенкірхен, "Фельтінс-Арена"

Багатофункціональний стадіон у Гельзенкірхені є домашньою ареною футбольного клубу "Шальке 04". З літа 2005 року стадіон має ім’я німецької пивоварної компанії Veltins. Стадіон приймав матчі чемпіонатів світу як з футболу (2006 рік), так і з хокею з шайбою (2010 рік). Також з 2002 року на цій арені проводиться World Team Challenge — Різдвяна гонка зірок біатлону. А 2004 року стадіон приймав фінал Ліги чемпіонів, де переможцем став португальський "Порту", який обіграв у фіналі "Монако" з рахунком 3:0.

У 2006 році стадіон приймав 5 матчів чемпіонату світу з футболу, включаючи чвертьфінал Англія — Португалія. А 7 травня 2010 року було проведено матч відкриття чемпіонату світу з хокею з шайбою 2010 року між збірними США та Німеччини. Матч на трибунах стадіону дивилося 77 803 глядачів, тим самим було встановлено світовий рекорд відвідуваності матчів хокею з шайбою. На місці футбольного поля змонтували хокейне, що й дало місця для розміщення понад 15 тис. осіб, не включаючи 60 тис. трибунних.

Однією з особливостей арени є висувне поле — протягом чотирьох годин воно переміщається на вулицю, проходячи під південно-західною трибуною, що забезпечує як найкращі умови для зростання газону, так і його збереження під час різноманітних заходів на стадіоні.

Наразі місткість стадіону становить 50000 глядачів.

Матчі ЄВРО-2024

16.06: Сербія — Англія (22:00)

20.06: Іспанія — Італія (22:00)

26.06: Грузія — Португалія (22:00)

30.06: 1/8 фіналу: 1C — 3D/E/F (19:00)

Гамбург, "Фолькспаркштадіон"

Стадіон на заході Гамбурга був побудований на місці старого стадіону за проектом архітектора Густава Ельснера і відкритий 30 квітня 1998 року. При цьому футбольна арена на цьому місці існує з 1953 року. 1974 року старий стадіон приймав матчі чемпіонату світу з футболу, а 1988 — ігри Євро. А 2006 року вже новий стадіон приймав матчі чемпіонату світу з футболу. Тоді на цій арені два матчі провела збірна України — переможний проти Саудівської Аравії (4:0) і програний чвертьфінал проти Італії (0:3).

За два роки до цього, на початку 2004 року УЄФА прийняв арену в Гамбурзі до ексклюзивного клубу "п’ятизіркових стадіонів".

12 травня 2010 року арена ухвалила перший в історії фінал Ліги Європи. У цій грі мадридський "Атлетіко" переграв лондонський "Фулхем" із рахунком 2:1.

А 2 липня 2011 року арена прийняла бій за титули чемпіона світу за версіями IBF, WBO та WBA між українським боксером Володимиром Кличком та британцем Девідом Хейєм. Бій завершився перемогою українця.

Арена вміщує 49 000 глядачів.

Матчі ЄВРО-2024

16.06 : Польща — Нідерланди (16:00)

19.06 : Хорватія — Албанія (16:00)

22.06 : Грузія — Чехія (16:00)

26.06 : Чехія — Туреччина (22:00)

05.07 : 1/4 фіналу (22:00)

Берлін, "Олімпіаштадіон"

Головним та найбільшим стадіоном чемпіонату світу стане арена, розташована у столиці країни, Берліні. Спортивний комплекс "Олімпіапарк", центром якого є стадіон "Олімпіаштадіон", був побудований ще до Першої світової війни, коли Німеччина отримала право провести літні Олімпійські ігри 1916 року. Сам же стадіон був збудований за ініціативою Адольфа Гітлера у 1936 році. Архітектором арени був Вернер Марх.

"Олімпіаштадіон" суттєво постраждав під час бомбардування Берліна авіацією союзних військ, але в середині 1960-х років його відбудували заново. Це був час, коли в перші роки існування Бундесліги, так називався новий національний чемпіонат ФРН, кожен матч берлінського клубу "Герта" збирав до 70 000 уболівальників. Стадіон приймав матчі чемпіонату світу-1974.

Після возз’єднання Німеччини "Олімпіаштадіон" знову став центром, довкола якого зосереджені найбільші події німецького футболу, і фінальний матч Кубка Німеччини тепер, як і за старих часів, незмінно проходить тут.

2006 року в Берліні відбувся фінал чемпіонату світу між Італією та Францією (тоді італійці виграли у серії пенальті — 1:1 (5:3), а 2015-го "Барселона" обіграла на "Олімпіаштадіоні" у фіналі Ліги чемпіонів "Ювентус" (3:1).

Матчі ЄВРО-2024

15.06 : Іспанія — Хорватія (19:00)

21.06 : Польща — Австрія (19:00)

25.06 : Нідерланди — Австрія (19:00)

29.06 : 1/8 фіналу: 2A — 2B (19:00)

06.07 : 1/4 фіналу (22:00)

14.07 : Фінал (22:00)